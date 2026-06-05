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Pametniji od zamke? Medvjed otvorio prozor i pobjegao iz fabrike u Fukušimi

Pametniji od zamke? Medvjed otvorio prozor i pobjegao iz fabrike u Fukušimi

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Medvjed koji je ostao u fabrici elektronske kompanije u Fukušimi, pošto je napao i povrijedio četiri osobe, pobjegao je iz objekta nakon što je otvorio prozor, saopštili su gradski zvaničnici.

Medvjed otvorio prozor i pobjegao iz fabrike u Fukušimi Izvor: Envato

Vjeruje se da je medvjed pobjegao u večernjim časovima, dok su japanske vlasti pripremale hitne mjere i lov uz odobrenje da se upotrijebi vatreno oružje, prenosi agencija Kjodo.

Gradska uprava Fukušime apelovala je na stanovnike da budu na oprezu.

Prema riječima gradskih zvaničnika, policajac na straži vidio je medvjeda kako se penje preko kapije sinoć oko 22.50 časova.

Pocijepan paravan na prozoru i drugi znakovi u fabrici ukazuju da je medvjed pobjegao kroz prozor tako što je pritisnuo kvaku i otvorio ga.

"Takođe smo vidjeli da medvjed stavlja prednje šape na slavinu i pije vodu. Vjerujemo da je izuzetno inteligentan", izjavio je na konferenciji za novinare gradonačelnik Fukušime Juki Baba.

Grad je postavio četiri kutijaste zamke u fabrici i odobrio upotrebu pištolja za smirenje jer su na lokaciji bili prisutni zapaljivi materijali.

Medvjed je pogođen strelicom, ali je kasnije utvrđeno da mu nije ubrizgano sredstvo za smirenje.

U toku je potraga za životinjom u kojoj se koristi i dron. Lokalne osnovne i srednje škole prešle su na onlajn nastavu.

(Srna)

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Japan medvjed

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