Nesvakidašnji prizor, medvjed patrolira selom usred noći: Osvanuo nevjerovatan snimak koji je postao hit (Video)

Nesvakidašnji snimak uspravljenog medveda koji usred noći osmatra okolinu postao je hit na mrežama. Korisnici se šale da je životinja preuzela treću smjenu seoskog obezbeđenja.

Jedan nesvakidašnji snimak, koji se brzo proširio društvenim mrežama, privukao je ogromnu pažnju korisnika interneta. Na pomenutom video-zapisu zabilježen je medvjed u prilično neobičnoj pozi. Naime, životinja nepomično stoji uspravljena na zadnjim nogama, navodi Rina.

Izgled ove scene, zabilježene u gluvo doba noći, mnoge je asocirao na pravu noćnu patrolu, jer medved djeluje kao da vrlo ozbiljno i pažljivo osmatra teren ispred sebe.

Zahvaljujući ovom nesvakidašnjem prizoru, video je u rekordnom roku postao viralan. Korisnici društvenih mreža su se u komentarima odmah našalili na račun medvedove poze i budnosti, te je pobijedio komentar u kojem se navodi da je medved očigledno „preuzeo treću smjenu seoskog obezbjeđenja“.