Medvjedice Dunja i Višnja izašle iz jazbine: Sada se zna koliko će još trajati zima (Video)

Prema narodnom vjerovanju, ako medvjed na Sretenje ne ugleda svoju sjenku, zima se bliži kraju. Danas je oči javnosti privukla mrka medvjedica Dunja iz Beo zoo vrta, koja je prošetala napolju bez straha, što po narodnoj tradiciji znači da hladni dani uskoro prolaze.

Prema narodnom vjerovanju, ukoliko medvjed na Sretenje izađe iz svoje jazbine i ugleda svoju sjenku, to će ga uplašiti i on će se vratiti nazad u svoju jazbinu, što bi značilo da nas čeka još oko šest nedjelja zime. Ukoliko nema sjenke i medvjed provede neko vrijeme napolju, znači da se zimi bliži kraj.

Danas su oči bile uprte u mrkog medvjeda, tačnije medvjedicu Dunju iz Beo zoo vrta. Dunja je izašla iz jazbine, prošetala se, nije ugledala sjenku, što znači da se nije uplašila, već je provela neko vrijeme napolju, što dalje znači da bi zimi uskoro trebao biti kraj.

"Medvjedi su od 60 do 75 posto tačni što se tiče prognoze", rekao je biolog Kristijan Ovari za MONDO.

Nekoliko minuta nakon Dunje, iz pećine je izašla i medvjedica Višnja.

Inače, Beo-zoo-vrt je prije godinu dobio tri nova stanovnika. Tri sestre mrke medvjedice Dunja, Višnja i Jagoda doselile su se iz Mađarske da ovdje ostanu. Tri sestre medvjedice stigle su u Beogradski zoološki vrt iz prihvatilišta za medvjede u Mađarskoj.

Transport ovih mrkih medvjeda trajao je tri dana. Svakog dana stizala je po jedna, uz odgovarajuću veterinarsku i zdravstvenu dokumentaciju. Medvjedi su svaštojedi, ali najviše vole voće i povrće. Obožavaju grožđe, jabuke i šargarepe.

"Dunja je cijelo jutro pozirala i nije joj padalo na pamet da uđe u pećinu tako da je njena prognoza da će zima definitivno trajati kratko. Za njom su se brzo pojavile i Višnja i Jagoda. Nemojmo se iznenaditi ako nam Baba Marta pokaže zube, ali još dvije nedjelje i poslije toga dolaze ljepši dani", ističe za MONDO biolog Kristijan Ovari.

Ovari je objasnio za baš medvjedi daju svoju prognozu.

"Po starom slovenskom vjerovanju bog Veles je uzimao obličje medvjeda kada je hodio među ljudima. Takođe, mama medvjedica, koja žustro brani mečiće, je simbol materinstva. U Njemačkoj je jazavac taj koji proriče vrijeme, a kada su Nijemci kolonizovali Ameriku, pošto tamo nije bilo jazavaca, mrmot je bio šumski stvor koji je određivao vrijeme. Međutim, mrmoti su jako loši prognozeri. Medvjedi su u tome mnogo bolji", navodi naš sagovornik.

Ovari se osvrnuo na prinovu u Beo zoo vrtu i podsjetio da će ove godine zoološki vrt proslaviti 90. rođendan.

"Pelikan nas je definitivno iznenadio za Novu godinu kada smo dobili bebu pelikana. Još uvijek nema ime, ali mislim da će biti mužjak. Sada već ima preko pet kilograma. Pripremamo novi prostor za lemure, a ne jezeru Afrika će pelikani dobiti svoje počasno mjesto. Ove godine Beo zoo vrt će proslaviti devedeseti rođendan, pa će ova godina biti posebna", zaključuje Ovari.

