Punjenje za nekoliko minuta i domet preko 1000 km: Kineski BYD predstavio revolucionarnu bateriju

Nova generacija BYD baterija donosi domet od 1.006 kilometara i ekstremno brzo punjenje čak i na temperaturama od -30 stepeni.

Izvor: YouTube / WheelFactor

Kineski gigant BYD predstavio je novu generaciju svoje tehnologije pod nazivom Blade Battery 2.0, koja omogućava domet veći od 1.000 kilometara i izuzetno brzo punjenje - čak i na ekstremno niskim temperaturama.

Ova baterija kapaciteta 150 kWh prvo će biti ugrađena u luksuzni model Yangwang U7, za koji je direktor proizvoda Dženg Ju potvrdio da postiže impresivan "čisto električni domet od 1.006 km".

Sistem omogućava da se vozilo napuni od 10% do 70% za samo pet minuta, dok je za punjenje do 97% potrebno svega devet minuta u normalnim uslovima.

Charging the future faster than ever



BYD is introducing the 2nd Generation Blade Battery and FLASH Charging Technology, pushing the boundaries of safety, efficiency and performance.



Together we power the next chapter of electric mobility.#BYD#BuildYourDreams#BladeBattery…pic.twitter.com/apTx0BwoBs — BYD Global (@BYDGlobal)March 6, 2026

Dženg Ju je tokom prezentacije na Disruptive Technology događaju postavio ključno pitanje: "Zašto postoji 'nemogući trougao' performansi, dometa i brzog punjenja kod električnih vozila? Srž problema leži u fizičkim ograničenjima baterije."

Prema njegovim riječima, BYD je ovaj problem riješio kombinacijom visokonaponske platforme i unapređenog sistema za upravljanje toplotom, što modelu Yangwang U7 donosi visoke performanse uz ogroman domet, prenosi Electrek.

Čak i u ekstremnim uslovima, na temperaturi od -30° C, baterija može da se dopuni od 20% do 97% za samo 12 minuta, što je ranije bilo nezamislivo za električne automobile.

Izvor: YouTube / WheelFactor

Izvršni direktor kompanije, Vang Čuanfu, objasnio je specifičnu strategiju punjenja: Punjenje do 97% se preporučuje kako bi se preostalih 3% sačuvalo za regenerativno kočenje.

Pored brzine, bezbjednost je ostala u fokusu, pa je Blade 2.0 baterija uspješno prošla rigorozne testove probijanja ekserom i jakih udaraca u donji dio konstrukcije.

Ova tehnologija donosi skoro duplo veći domet u odnosu na prvu generaciju Blade baterija, čime BYD učvršćuje svoju poziciju globalnog lidera ispred Tesla-e.