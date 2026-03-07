logo
Punjenje za nekoliko minuta i domet preko 1000 km: Kineski BYD predstavio revolucionarnu bateriju

Autor Haris Krhalić Izvor Smartlife
0

Nova generacija BYD baterija donosi domet od 1.006 kilometara i ekstremno brzo punjenje čak i na temperaturama od -30 stepeni.

Kineski BYD predstavio revolucionarnu bateriju Izvor: YouTube / WheelFactor

Kineski gigant BYD predstavio je novu generaciju svoje tehnologije pod nazivom Blade Battery 2.0, koja omogućava domet veći od 1.000 kilometara i izuzetno brzo punjenje - čak i na ekstremno niskim temperaturama.

Ova baterija kapaciteta 150 kWh prvo će biti ugrađena u luksuzni model Yangwang U7, za koji je direktor proizvoda Dženg Ju potvrdio da postiže impresivan "čisto električni domet od 1.006 km".

Sistem omogućava da se vozilo napuni od 10% do 70% za samo pet minuta, dok je za punjenje do 97% potrebno svega devet minuta u normalnim uslovima.

Dženg Ju je tokom prezentacije na Disruptive Technology događaju postavio ključno pitanje: "Zašto postoji 'nemogući trougao' performansi, dometa i brzog punjenja kod električnih vozila? Srž problema leži u fizičkim ograničenjima baterije."

Prema njegovim riječima, BYD je ovaj problem riješio kombinacijom visokonaponske platforme i unapređenog sistema za upravljanje toplotom, što modelu Yangwang U7 donosi visoke performanse uz ogroman domet, prenosi Electrek.

Čak i u ekstremnim uslovima, na temperaturi od -30° C, baterija može da se dopuni od 20% do 97% za samo 12 minuta, što je ranije bilo nezamislivo za električne automobile.

Izvor: YouTube / WheelFactor

Izvršni direktor kompanije, Vang Čuanfu, objasnio je specifičnu strategiju punjenja: Punjenje do 97% se preporučuje kako bi se preostalih 3% sačuvalo za regenerativno kočenje.

Pored brzine, bezbjednost je ostala u fokusu, pa je Blade 2.0 baterija uspješno prošla rigorozne testove probijanja ekserom i jakih udaraca u donji dio konstrukcije.

Ova tehnologija donosi skoro duplo veći domet u odnosu na prvu generaciju Blade baterija, čime BYD učvršćuje svoju poziciju globalnog lidera ispred Tesla-e.

Tagovi

električni automobil baterije

