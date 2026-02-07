logo
ACC odustao od gradnje fabrika baterija u Italiji i Njemačkoj

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
0

Kompanija za automobilske baterije (ACC), koju podržava "Stelantis", obavijestila je sindikate da je odustala od planova za izgradnju takozvanih gigafabrika u Italiji i Njemačkoj, saopštio je italijanski sindikat metalskih radnika UILM.

auto baterija Izvor: Shutterstock

ACC, zajedničko preduzeće za baterije, u kojem je "Stelantis" najveći investitor, imalo je planove za tri gigafabrike u Evropi - u Francuskoj, NJemačkoj i Italiji.

Kompanija je objavila da su projekti u Njemačkoj i Italiji pauzirani od maja 2024. godine i da je malo vjerovatno da će se ispuniti preduslovi za njihovo ponovno pokretanje. Na to je uticala slaba potražnja za električnim automobiima.

U saopštenju se dodaje da ACC razmatra "različiti scenarije". 

"Stelantis" je saopštio da pažljivo prati situaciju i procjenjuje industrijske i društvene implikacije.

Francusko-italijanska kompanija prethodno je objavila da će ukupni troškovi smanjenja planova u vezi sa električnim automobilima dostići 22,2 milijarde evra. ACC je u zajedničkom vlasništvu "Stelantisa", "Mercedes-Benca" i kompanije "Total enerdžis".

električni automobil baterije

