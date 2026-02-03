Više od hibrida, ništa manje od električnog automobila: Šta je B10 Hybrid EV koji je oduševio Evropu

Novi Leapmotor nudi električnu vožnju bez straha od dometa i pokazuje realaniji put ka elektrifikaciji Evrope.

Za više od 300.000 posjetilaca, ovogodišnji sajam automobila u Briselu ponudio je mnogo noviteta, ali jedno ime se izdvojilo iznad drugih - Leapmotor. Umjesto obećanja o dalekoj budućnosti, kineski brend je pokazao kako već sada treba da izgleda realan prelazak Evrope na električnu mobilnost.

U centru pažnje našlo se lansiranje modela B10 Hybrid EV. Formalno hibrid, ali u četvorotočkaš koji je u vožnji mnogo bliži čistom električnom automobilu. Kako? Točkove pokreće isključivo elektromotor, dok motor sa unutrašnjim sagorijevanjem nema mehaničku vezu sa pogonom. Njegova uloga je isključivo proizvodnja električne energije kada je potrebno održavati nivo napunjenosti baterije.

Takva arhitektura stavlja B10 u drugačiju kategoriju u odnosu na klasične hibride i plug-in hibride. Tiha vožnja, ravnomjerno ubrzanje, trenutno dostupan obrtni moment i odsustvo mjenjača čine da iskustvo bude veoma blisko BEV modelima, ali bez stalne brige o dometu.

Zanimljivo je da Leapmotor u svojoj strategiji ne suprotstavlja hibride i potpuno električne automobile. BEV modeli ostaju glavni fokus, dok se Hybrid EV arhitektura posmatra kao prelazno, ali praktično rješenje.

Drugim riječima, namijenjena je tržištima sa slabije razvijenom infrastrukturom ili kupcima koji žele električnu vožnju bez potpune zavisnosti od brzog punjenja.

Važan dio te strategije je i partnerstvo sa kompanijom Stellantis, kroz zajedničko preduzeće Leapmotor International. Ono brendu obezbjeđuje lakši pristup evropskim tržištima i regulatornom okviru.

Poruka iz Brisela je prilično jasna. Umjesto čekanja idealne infrastrukture, Leapmotor nudi pragmatičan put ka elektrifikaciji. Električni osjećaj je dostupan već danas, uz manje kompromisa i znatno više fleksibilnosti, piše ArenaEV.

