Sprečavanje naleta na vozilo: EU uvodi obaveznu automatsku signalizaciju pri naglom kočenju

Mijenjaju se propisi za sve nove četvorotočkaše.

Izvor: Natalia Sokko/Boibin/Shutterstock

Od sredine ove godine svi novi automobili na području Evropske unije moraće da imaju ugrađeno obavezno novo svjetlo za kočenje, koje jasno ukazuje na opasnost u određenim situacijama, a cilj je da se ostali učesnici u saobraćaju što ranije upozore i da se izbjegnu naleti na vozilo koje koči.

Prema Uredbi EU o opštoj bezbjednosti vozila, od 7. jula ove godine uvodi se obaveza ugradnje signala za prinudno zaustavljanje, koji obuhvata trepćuće kočiono svjetlo pri snažnom kočenju, kao i automatsko uključivanje pokazivača pravca nakon iznenadnog zaustavljanja.

Taj signal seautomatski aktivira pri brzini većoj od 50 kilometara na sat. Bez tog signala, od navedenog datuma, više neće biti moguće dobiti homologaciju vozila.

Iz Hrvatskog autokluba (HAK) pojasnili su da se sada pri svakom kočenju uključuju zadnja kočiona svjetla, ali da će novi propisi to promijeniti, pri snažnom usporavanju, obično pri brzinama iznad 50 km/h, uključiće se takozvano adaptivno kočiono svjetlo za nuždu.

Kočiona svjetla treperiće nekoliko puta u sekundi i signalizirati snažno kočenje. Ako se vozilo zaustavi nakon snažne deceleracije, svjetla za upozorenje na opasnost automatski će se aktivirati, a stop-svjetlo ostaje upaljeno, prenosi Jutarnji list.

Kako su naveli iz HAK-a, posebno na auto-putevima i brzim saobraćajnicama, ovo jasno optičko upozorenje trebalo bi da pomogne u sprečavanju opasnih sudara od pozadi. Nova uredba odnosi se isključivo na nove putničke automobile i laka komercijalna vozila, a dodaje se i da postojeće automobile nije potrebno prepravljati niti naknadno ugrađivati ovaj sistem.

Ovaj sistem dio je šireg paketa mera Evropske unije za bezbjednije puteve, sadržanog u Uredbi (EU) 2019/2144, koja propisuje obaveznu ugradnju niza sistema aktivne i pasivne bezbednosti u nova vozila, poput naprednog sistema za kočenje u nuždi (AEBS), pomoći za zadržavanje vozila u saobraćajnoj traci, pametnog ograničivača brzine, detekcije nesvjestice/umora vozača, bezbjednosnih kamera za vožnju unazad.

