Ovo dugme u kolima zbunjuje i iskusne vozače: Stručnjak otkriva šta se dešava ako se upali u toku vožnje

Stručnjaci savjetuju da se ovaj taster nikada ne koristi dok je automobil u pokretu.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Shutterstock

Klasična ručna kočnica polako odlazi u prošlost, a njeno mjesto u savremenim automobilima zauzima električna parkirna kočnica, koja je danas standard u većini novijih modela. Ovaj sistem posebno olakšava kretanje na uzbrdicama i nizbrdicama jer automatski zadržava vozilo na mjestu dok motor ne razvije dovoljno snage za polazak.

Ipak, mnoge vozače zanima šta bi se dogodilo ukoliko bi električnu parkirnu kočnicu aktivirali tokom vožnje i da li bi efekat bio isti kao kod stare ručne kočnice. Odgovor je jasan - nije isto. Elektronika automobila takvu situaciju prepoznaje kao pokušaj kočenja, pa spriječava naglu blokadu točkova. Umjesto toga, kočioni sistem reaguje postepeno, uz pomoć ABS-a, kako bi se sačuvala stabilnost vozila.

Stručnjaci ipak savjetuju da se ovaj taster nikada ne koristi dok je automobil u pokretu. Kako navodi HAK Revija, iako je riječ o električnoj kočnici, njen mehanizam je zapravo hidraulički ili mehanički, što znači da može zadržati točkove zaključanim čak i ako se isprazni akumulator, za samo kočenje nije potrebna struja.

Za razliku od klasične ručne kočnice, električna zahtijeva strogo poštovanje uputstava proizvođača. Saobraćajni stručnjak Željko Marušić objašnjava za Nacional da je ovo oblik statičkog kočenja, zbog čega vozilo mora biti potpuno zaustavljeno prije nego što se kočnica aktivira. Uključivanje dok se automobil kreće stvara dodatno opterećenje u sistemu, što dugoročno može uticati na njegovu pouzdanost i skratiti vijek trajanja, naročito pri većim brzinama.

Kod vozila sa manuelnim mjenjačem preporučuje se da se automobil prvo ubaci u prvu brzinu, dok kod automatskog mijenjača ručica mora biti u položaju "P" prije aktiviranja parkirne kočnice.

(24sedam/MONDO)