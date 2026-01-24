Tradicionalni Sajam automobila u Delta Planetu oborio rekorde: Izloženo čak 38 vozila

Tržni centar Delta Planet Banja Luka je i ove godine organizator sedmog po redu Sajma automobila, koji će trajati od 23. januara do 1. februara gdje svi posjetioci mogu da vide čak 38 novih modela vozila.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Tržni centar Delta Planet Banja Luka je i ove godine organizator sedmog po redu Sajma automobila, koji će trajati od 23. januara do 1. februara gdje svi posjetioci mogu da vide čak 38 novih modela vozila.

Na ovogodišnjem Sajmu automobila predstaviće se 12 izlagača sa do sada najvećim brojem izložbenih modela vozila (38). Neki od brendova koji će se predstaviti tokom trajanja Sajma su Mercedes, Volkswagen, Toyota, Audi, Jeep, Peugeot, Citroen, Alfa, Renault, Baic, Kia kao i nekoliko novih modela quadova i motocikala.

Na sajmu učestvuju Autokuća Jajčević d.o.o.; Guma M d.o.o.; Metago d.o.o.; Brčko Gas d.o.o.; Market auto d.o.o.; Auto servis NV d.o.o.; Guevara BH d.o.o.; Auto plus d.o.o.; Caralliance d.o.o.; Sladaboni d.o.o.; Verano motors d.o.o.; C – Auto d.o.o.

Dunja Stanišljević, marketing kordinator u Delta Planetu, otkrila je kako su ove godine nadmašili sve svoje rekorde.

“Delta Planet je ove godine, sedmu godinu po redu domaćin i organizorator sajma automobile. Ove godine smo nadmašili sve naše rekorde, prošle godine smo imali 33 izložbena modela dok ove godine imamo čak 38. Pozivam sve zainteresovane strane i posjetioce da posjete sajam svaki dan do prvog feburara od 9 do 21 časa i pogledaju sve izložbene modele te se upoznaju sa novitetima autoindustrije u Delta Planetu. Ovo je vrlo značajan događaj jer smo mi jedino mjesto na teritoriji BiH gdje se ovaj događaj realizuje. Krenuo je kao, da tako kažem, mali projekat, ali opstali smo i već sedmu godinu organizujemo događaj i imamo sve više izložbenih modela. Drago nam je da smo u prilici da svim zainteresovanim stranama, prikažemo sve novitete na jednom mjestu potpuno besplatno”, poručila je Dunja Stanišljević.

Ispred kompanije Guma M obratio se Milan Račić i otkrio kako, kao i prethodnih godina, njegova kompanija ima popuste i akcije na sve modele.

“Prošle godine slavili smo 30 godina postojanja firme, generalni smo zastupnik Renaulta, Nissana i Dacie. Još jedan sajam u 2026. godini na kojem mi prisustvujemo. Pratimo ovaj događaj, mijenjamo standard i donosimo novi tehnologije i automobile. Dugogodišnja garancija je nešto što ćemo ponuditi našim građanima u 2026. godini”, rekao je Račić.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Vanja Markočević iz Sladabonija predstavila je ponudu ove kompanije kroz četiri automobila na sajmu, kojima je zajednička jedna stvar – hibridna tehnologija.

“Mi smo tu sada već možemo reći tradicionalno na sajmu automobila u Delta Planetu, ovaj put prestavićemo naša četiri modela. To su AygoX, Corolla Cross, C-HR i Yaris Cross. Ova četiri modela su to da pokažu da se hibridi prilagođavaju različitim stilovima života – od malog gradskog automobila, do porodičnog i sportskog SUV-a. Potražnja za hibridima je sve veća, što pokazuje i prodaja naših vozila”, poručila je Markočević.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Aleksandar Stijaković, prodajni savjetnik u kompaniji Auto plus, naglasio je važnost ove manifestaciju koje se već dugi niz godina održava u Delta Planetu.

“Svake godine smo na ovom sajmu, smatramo da je značajan, pogotovo za našu lokalnu autoindustriju. Nadamo se da će organizatori imati odvažnosti da ovu manifestaciju, koja je već sada postala tradicionalna, nastave i sljedeće godine, a kao i uvijek mogu računati na prisustvo kompanije Auto plus.”

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Kompanija Brčko Gas ove godine izložila je pet automobila.

“Ove godine smo izložili pet modela u dva brenda – Audi i Volkswagen. Potencijalnim kupcima nudimo pogodnosti u akcijskim paketima, gdje kupci dobiju izuzetno bogate pakete opreme u veoma pristupačnim cijenama za svačiji budžet”, poručio je Aleksandar Vidović ispred ove kompanije.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Goran Malbašić, ispred Auto Servisa NV, koji je ovlašteni Chery serviser i prodavac večeras je predstavila Arizzo 8 Chery model koji dolazi sa 7 godina garancije ili 150.000 pređenih kilometara, a koji pokreće pogonski agregat od 147 konjskih snaga.

Kompanija Metago, ovlašteni Mazda i Isuzu partner za BiH, kao svoju zvijedu izdvojila je Mazdu6e, koja je u potpunosti električno vozilo, a ima mogućnost prelaska do 550 km. Pored toga, tu su i Mazda CX-30 crossover te Mazda3. Iz Isuzu ponude predstavljen je Isuzu D-Max.

Kompletnu ponudu automobila pronađite u galeriji:

Vidi opis Tradicionalni Sajam automobila u Delta Planetu oborio rekorde: Izloženo čak 38 vozila Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo - Slaven Petković Br. slika: 26 1 / 26 Izvor: Mondo - Slaven Petković Br. slika: 26 2 / 26 Izvor: Mondo - Slaven Petković Br. slika: 26 3 / 26 AD Izvor: Mondo - Slaven Petković Br. slika: 26 4 / 26 Izvor: Mondo - Slaven Petković Br. slika: 26 5 / 26 Izvor: Mondo - Slaven Petković Br. slika: 26 6 / 26 AD Izvor: Mondo - Slaven Petković Br. slika: 26 7 / 26 Izvor: Mondo - Slaven Petković Br. slika: 26 8 / 26 Izvor: Mondo - Slaven Petković Br. slika: 26 9 / 26 AD Izvor: Mondo - Slaven Petković Br. slika: 26 10 / 26 Izvor: Mondo - Slaven Petković Br. slika: 26 11 / 26 Izvor: Mondo - Slaven Petković Br. slika: 26 12 / 26 AD Izvor: Mondo - Slaven Petković Br. slika: 26 13 / 26 Izvor: Mondo - Slaven Petković Br. slika: 26 14 / 26 Izvor: Mondo - Slaven Petković Br. slika: 26 15 / 26 AD Izvor: Mondo - Slaven Petković Br. slika: 26 16 / 26 Izvor: Mondo - Slaven Petković Br. slika: 26 17 / 26 Izvor: Mondo - Slaven Petković Br. slika: 26 18 / 26 AD Izvor: Mondo - Slaven Petković Br. slika: 26 19 / 26 Izvor: Mondo - Slaven Petković Br. slika: 26 20 / 26 Izvor: Mondo - Slaven Petković Br. slika: 26 21 / 26 AD Izvor: Mondo - Slaven Petković Br. slika: 26 22 / 26 Izvor: Mondo - Slaven Petković Br. slika: 26 23 / 26 Izvor: Mondo - Slaven Petković Br. slika: 26 24 / 26 AD Izvor: Mondo - Slaven Petković Br. slika: 26 25 / 26 Izvor: Mondo - Slaven Petković Br. slika: 26 26 / 26

Sajam je već prvog dana privukao mnogo pažnje, pa su posjetitelji znatiželjno zavirivali u unutrašnjost automobila, raspitujući se za dodatne informacije o cijenama, pogodnostima i karakteristikama.

Svi predstavnici izlagača su veoma susretljivi i spremni da vam u svakom trenutku daju informacije o svakom automobilu i načinu kupovine. U svako vozilo možete sjesti, izbliza razgledati enterijer automobila, raspitati se o udobnosti, motoru i ostalim detaljima koji vas zanimaju.