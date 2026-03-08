C-šišanje stvara iluziju duže kose: Vraća se hit frizura koju tri decenije vole stilisti i žene širom svijeta

Šta je C-šišanje koje stvara iluziju duže kose - koje obožavaju stilisti, ali i žene već tri decenije.

Izvor: Shutterstock

Još jedan dan, još jedna moderna frizura koju svi očajnički želimo da isprobamo. Najnovija viralna frizura je posvećena tome da kosa izgleda punija i duža - tu je i C-šišanje.

Nastala šišanjem kose u obliku slova C, ova frizura se zasniva na dužini, punoći i pokretljivosti. Frizura prvobitno potiče od čuvenog stila Rejčel iz serije "Prijatelji" iz 90-ih i ranih 2000-ih, tako da tehnički nije nova, ali se ozbiljno vraća 2026. godine.

Ako želite da se ukrcate u trend i saznate više, razgovarali smo sa vrhunskim frizerima kako bismo dobili njihovo mišljenje o trendu i kako ga stilizovati na način koji izgleda najmodernije.

Šta je C-rez?

C-šišanje, ili zakrivljeno šišanje, zasniva se na slojevima. Najkraći slojevi uokviruju lice, a ostali slojevi postaju duži kako stižu do dna kose, što stvara blagu krivinu koja podsjeća na slovo C.

Ovaj zakrivljeni oblik ostavlja utisak duže kose jer izgleda da kosa glatko i besprijekorno teče, bez oštrih linija ili isprekidanih slojeva koji mogu učiniti da kosa izgleda kraće.

Slojevi u obliku slova C stvaraju prirodniji, lepršaviji izgled koji daje iluziju duže i punije kose, čak i ako se dužina kose nije promijenila. Ovi preuveličani slojevi takođe pomažu u naglašavanju strukture kostiju kako bi se naglasila vilična linija, čineći je izuzetno laskavom za svakoga jer "uokviruje svako lice i poprima njegov oblik“.

C-rez takođe dobro funkcioniše za sve tipove i teksture kose, uključujući ravnu, talasastu kosu, ali i lokone.

Po čemu se ovo razlikuje od frizure u obliku slova V ili U?

Frizure u obliku slova "V“ su poslednjih godina veoma popularne, a frizure u obliku slova "U“ i "V“ su poslednjih godina naglo dobile na popularnosti. Iako su slične, svaka frizura stvara poseban oblik kose koji stvara potpuno drugačiji stil. Glavna razlika je u načinu na koji se kosa šiša. Frizure u obliku slova "V" i "U" imaju veze sa oblikom pramenova na potiljku, dok frizura u obliku slova "C" ima veze sa oblikom slojeva oko lica.

V-oblik stvara oštre V-slojeve na zadnjem dijelu kose, a U-oblik stvara zaobljeni, puniji izgled., a C-oblik ima nježnije linije za prirodniji, mekši izgled.

Kako se stilizuje C-šišanje

Dobra vijest je da je C-šišanje izuzetno lako za održavanje i oblikovanje. Ako imate krupnije lice ili više volite da vam slojevita frizura ostane kraća, imajte na umu da ćete vjerovatno morati češće da idete u salon da biste održali tu dužinu. U suprotnom, redovno šišanje je više nego dovoljno da oblik i slojevi ostanu oštri.

Pošto se C-kroj zasniva na uokvirivanju lica, dobar način da se istakne frizura i dužina jeste feniranje kose na krajevima. Uvijek koristite sredstvo za zaštitu od toplote prije oblikovanja kako biste osigurali da vaša kosa ostane elastična, sjajna i da joj date volumen.

Da biste zaista ublažili dužinu vaše kose, slojevi oko lica budu uvijeni ka unutra i elastični, dok zadnje slojeve srednje dužine treba da ostavljate opuštene, piše Real Simple.