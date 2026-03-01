logo
Greške koje nesvjesno pravite: Kako frizura može da učini da izgledate starije

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
Ovih 5 uobičajenih grešaka samo dodaju godine.

Frizure koje čine da izgledate starije Izvor: Shutterstock
  • Na lice, osim godina, najviše utiče gravitacija, ali i neadekvatna frizura.
  • Frizeri kažu da 5 uobičajenih grešaka može brzinski da vas ostari.

Izbor prave frizure neophodan je ako želite da poboljšate izgled kose i lica. Pazite, ovih 5 uobičajenih grešaka mogu da vas učine 10 godina starijim, kažu frizeri. Otkrijte koje česte greške treba izbjegavati u godinama kada oval lica gubi oblik, postaje kvadratnije i manje definisano. Izbor frizure je važan kako bi ublažili crte lica. Bore postaju dublje, a u kombinaciji sa pogrešnom frizurom, to može brzo dodati godine.

A šta kažu frizeri? Oni ističu da postoje određene uobičajene greške koje čine da izgledate starije. Najmanje laskave od svih odnose se na dužinu kose, vrstu frizure ili boju.

Frizura

Najveće greške su izbor veoma kratke i veoma krute frizure koje dodaju godine.

Zbog 5 grešaka s kosom izgledate starije
Izvor: Shutterstock

  • Previše kratka kosa. Iako je uobičajeno da se prorijeđena kosa kamuflira skraćivanjem u šezdesetim godinama, najbolje je ne biti previše drastičan i zadržati duže pramenove čak i ako se odlučite za kratko šišanje. U suprotnom, garantovano ćete naglasiti duboke bore na licu i završiti sa krutom, beživotnom frizurom kojoj nedostaje pokret
  • Veoma ravni rezovi. Iako imaju moderan grafički izgled i omogućavaju maksimalan volumen po cijeloj dužini kose, ravni rezovi nisu idealni za modernizaciju frizure.Umjesto toga, odlučite se za slojevite frizure koje dodaju pokret i mladalački izgled frizuri, savjetuju frizeri. 
6 frizura koje žene posle 50. treba da izbegavaju
Izvor: Shutterstock

Boja

Kada odaberete pravu mladalačku frizuru, potrebno je da znate i koja boja kose vam najbolje stoji. Iako možete da istaknete svoju sijedu kosu, kada odlučite da je ofarbate, pazite da ne izaberete:

  • Previše tamnu boju za kosu. Često izabrane da bi stvorile iluziju mladosti, tamnosmeđe boje kose imaju tendenciju da učine izraz lica ozbiljnijim, što ima efekat starenja.
  • Previše jednolično bojenje. Iako su svjetlije i pogodnije za omekšavanje crta lica u principu, čak i smeđe i plave boje za kosu mogu da otvrdnu crte lica. Kada im nedostaje nijansa i prekrivaju kosu istom nijansom od korijena do vrhova po cijeloj glavi kose, nedostaje im prirodnost da bi zaista podmlađivali.
Zbog 5 grešaka s kosom izgledate starije
Izvor: Shutterstock

Stilizovanje

Pored ovih radikalnih izbora u vezi sa frizurom, koji mogu dugoročno uticati na vaš izgled, postoji i jedna veoma česta greška koju treba izbjegavati, a koja, iako nudi prolazni rezultat, može biti veoma "staromodna".

Kako frizerka ističe, problem leži u nošenju "frizura koje su previše krute", kao što je previše savršeno fenirana kosa ili besprijekorno ravna kosa kojoj nedostaje volumen i/ili pokretljivost. Imajte ovo na umu kada oblikujete kosu ujutru.

Zbog 5 grešaka s kosom izgledate starije
Izvor: Shutterstock

Pogledajte u našoj galeriji koje varijante dugog boba imaju antiejdž efekt:

01:30

01:30
Frizura je podmladila za 20 godina
Izvor: Instagram/nualamoreysalon
Izvor: Instagram/nualamoreysalon

Tagovi

frizura savjeti kosa

