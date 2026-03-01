logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

4 vježbe pored zida za 16 minuta dnevno zatežu stomak: Možete da budete "raketa" i ako ne volite da se znojite

4 vježbe pored zida za 16 minuta dnevno zatežu stomak: Možete da budete "raketa" i ako ne volite da se znojite

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Sensa
0

Ukoliko ne volite da se mučite, isprobajte lijene 4 vježbe pored zida koje za 16 minuta zatežu stomak i definišu struk.

vježbe za stomak uz zid Izvor: Shutterstock
  • Ako želite da definišete struk, zategnete stomak i popravite držanje ne morate da se maltretirate.
  • Potreban vam je jedan zid i 4 lijene vežbe koje traju 16 minuta.  

Želite da poboljšate izgled svoje figure, a nemate vremena ni volje da se učite? Ove 4 vježbe pored zida su za vas. 
Poze uz oslonac o zid potiču iz kineske gimnastike, a posljednjih godina postale su veoma popularne i u pilatesu. Ukoliko vam je cilj tanji struk i zategnut stomak, isprobajte 4 jednostavna položaja uza zid. Za svega 16 minuta možete učiniti mnogo za svoje tijelo.

1. Zlatni pijetao stoji na jednoj nozi uza zid

Mnogi znaju da se u tradicionalnim kineskim praksama često koriste položaji na jednoj nozi. U drevnoj kineskoj disciplini čigong postoji vježba poznata kao "zlatni pijetao stoji na jednoj nozi“, kao i njena varijacija "čaplja“. Danas se ova poza često izvodi uz oslonac o zid, što je čini pristupačnijom i udobnijom.

Vježba je izuzetno korisna za razvoj ravnoteže i koordinacije. Rad na koordinaciji pozitivno utiče na pamćenje, pažnju i kognitivne funkcije, popravlja pamćenje i prostornu orijentaciju. Poza blago masira područje stomaka i može povoljno djelovati na varenje, smanjuje nadimanje i osjećaj nelagodnosti u stomaku (ne preporučuje se neposredno nakon obroka). Rad na pravilnom držanju dodatno doprinosi zatezanju stomaka.

Kako da izvedete vježbu:

  • Stanite uz zid, leđa su prava, a stopala mogu biti blago odmaknuta radi udobnosti.
  • Leđima se oslonite na zid.
  • Lagano podignite jednu nogu i pridržite je rukama.
  • Zadržite položaj 30–60 sekundi, uz mirno i duboko disanje.
  • Zamijenite nogu i ponovite vježbu.

2. Ruke gore pored zida

Ova poza je izuzetno korisna i za lice i za figuru, jer direktno utiče na držanje tijela. Pravilno držanje igra ključnu ulogu u tome da lice izgleda svježe i zategnuto. Loše držanje često doprinosi pojavi otoka na licu i vratu, opuštenih kontura, podbradka i izraženijih nazolabijalnih bora.

Kada se pogrbite, stomak je izraženiji i opušteniji, dok se pravilnim uspravljanjem tijelo odmah vizuelno izdužuje. Dugotrajno pogrbljeno držanje povlači ramena unaprijed i narušava liniju tijela. Dosljednim radom na držanju, figura djeluje zategnutije, obim stomaka se smanjuje, struk postaje izraženiji, a masne naslage u predjelu stomaka postepeno se redukuju. Položaj sa podignutim rukama takođe može povoljno uticati na varenje i snabdijevanje tijela kiseonikom.

Kako da izvedete vežbu:

  • Stanite uspravno, stopala su blizu jedno drugog.
  • Oslonite se leđima i potiljkom o zid.
  • Polako podignite ruke iznad glave.
  • Zadržite položaj oko 1 minut, uz duboko i ravnomerno disanje.

3. Anđeo na zidu

Ova vježba je poznata i kao "vježba masažera“, jer se često koristi za ublažavanje napetosti u leđima. Ima iste prednosti kao i prethodne poze: doprinosi boljem držanju, povoljno utiče na lice i figuru, podstiče varenje i posebno pomaže u opuštanju gornjeg diela leđa.j

Idealna je za sve koji dugo sjede, naročito ako veći dio dana provodite za stolom.

Kako da izvedete vježbu:

  • Stanite uz zid i pritisnite lopatice o zid.
  • Stopala su blago savijena u kolenima i udaljena jedan korak od zida.
  • Ruke podignite i savijte u laktovima, oslonjene o zid.
  • Uz izdah ispružite ruke nagore.
  • Uz udah vratite ruke u početni položaj.
  • Ponovite pokret 10–12 puta.

4. Naginjanje naprijed uz zid

Ovaj položaj je posebno koristan za osobe koje mnogo sjede i osjećaju zategnutost u leđima i ramenima. Veoma je važno da tokom izvođenja ne zadržavate dah, jer pravilno disanje pomaže varenju i podstiče metaboličke procese u predjelu abdomena.

Kako da izvedete vježbu:

  • Stanite na takvoj udaljenosti od zida da, kada se sagnete, dlanovi mogu lagano da se oslone na zid.
  • Uz izdah se savijte naprijed, tako da vam tijelo bude paralelno sa podom.
  • Zadržite položaj oko 1 minut, uz mirno i duboko disanje.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:13
Vežbanje Dženifer Aniston
Izvor: Instagram/jenniferaniston
Izvor: Instagram/jenniferaniston

Pročitajte još

Tagovi

vježbanje stomak

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA