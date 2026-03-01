4 vježbe pored zida za 16 minuta dnevno zatežu stomak: Možete da budete "raketa" i ako ne volite da se znojite

Ukoliko ne volite da se mučite, isprobajte lijene 4 vježbe pored zida koje za 16 minuta zatežu stomak i definišu struk.

Izvor: Shutterstock

Ako želite da definišete struk, zategnete stomak i popravite držanje ne morate da se maltretirate.

Potreban vam je jedan zid i 4 lijene vežbe koje traju 16 minuta.

Želite da poboljšate izgled svoje figure, a nemate vremena ni volje da se učite? Ove 4 vježbe pored zida su za vas.

Poze uz oslonac o zid potiču iz kineske gimnastike, a posljednjih godina postale su veoma popularne i u pilatesu. Ukoliko vam je cilj tanji struk i zategnut stomak, isprobajte 4 jednostavna položaja uza zid. Za svega 16 minuta možete učiniti mnogo za svoje tijelo.

1. Zlatni pijetao stoji na jednoj nozi uza zid

Mnogi znaju da se u tradicionalnim kineskim praksama često koriste položaji na jednoj nozi. U drevnoj kineskoj disciplini čigong postoji vježba poznata kao "zlatni pijetao stoji na jednoj nozi“, kao i njena varijacija "čaplja“. Danas se ova poza često izvodi uz oslonac o zid, što je čini pristupačnijom i udobnijom.

Vježba je izuzetno korisna za razvoj ravnoteže i koordinacije. Rad na koordinaciji pozitivno utiče na pamćenje, pažnju i kognitivne funkcije, popravlja pamćenje i prostornu orijentaciju. Poza blago masira područje stomaka i može povoljno djelovati na varenje, smanjuje nadimanje i osjećaj nelagodnosti u stomaku (ne preporučuje se neposredno nakon obroka). Rad na pravilnom držanju dodatno doprinosi zatezanju stomaka.

Kako da izvedete vježbu:

Stanite uz zid, leđa su prava, a stopala mogu biti blago odmaknuta radi udobnosti.

Leđima se oslonite na zid.

Lagano podignite jednu nogu i pridržite je rukama.

Zadržite položaj 30–60 sekundi, uz mirno i duboko disanje.

Zamijenite nogu i ponovite vježbu.

2. Ruke gore pored zida

Ova poza je izuzetno korisna i za lice i za figuru, jer direktno utiče na držanje tijela. Pravilno držanje igra ključnu ulogu u tome da lice izgleda svježe i zategnuto. Loše držanje često doprinosi pojavi otoka na licu i vratu, opuštenih kontura, podbradka i izraženijih nazolabijalnih bora.

Kada se pogrbite, stomak je izraženiji i opušteniji, dok se pravilnim uspravljanjem tijelo odmah vizuelno izdužuje. Dugotrajno pogrbljeno držanje povlači ramena unaprijed i narušava liniju tijela. Dosljednim radom na držanju, figura djeluje zategnutije, obim stomaka se smanjuje, struk postaje izraženiji, a masne naslage u predjelu stomaka postepeno se redukuju. Položaj sa podignutim rukama takođe može povoljno uticati na varenje i snabdijevanje tijela kiseonikom.

Kako da izvedete vežbu:

Stanite uspravno, stopala su blizu jedno drugog.

Oslonite se leđima i potiljkom o zid.

Polako podignite ruke iznad glave.

Zadržite položaj oko 1 minut, uz duboko i ravnomerno disanje.

3. Anđeo na zidu

Ova vježba je poznata i kao "vježba masažera“, jer se često koristi za ublažavanje napetosti u leđima. Ima iste prednosti kao i prethodne poze: doprinosi boljem držanju, povoljno utiče na lice i figuru, podstiče varenje i posebno pomaže u opuštanju gornjeg diela leđa.j

Idealna je za sve koji dugo sjede, naročito ako veći dio dana provodite za stolom.

Kako da izvedete vježbu:

Stanite uz zid i pritisnite lopatice o zid.

Stopala su blago savijena u kolenima i udaljena jedan korak od zida.

Ruke podignite i savijte u laktovima, oslonjene o zid.

Uz izdah ispružite ruke nagore.

Uz udah vratite ruke u početni položaj.

Ponovite pokret 10–12 puta.

4. Naginjanje naprijed uz zid

Ovaj položaj je posebno koristan za osobe koje mnogo sjede i osjećaju zategnutost u leđima i ramenima. Veoma je važno da tokom izvođenja ne zadržavate dah, jer pravilno disanje pomaže varenju i podstiče metaboličke procese u predjelu abdomena.

Kako da izvedete vježbu:

Stanite na takvoj udaljenosti od zida da, kada se sagnete, dlanovi mogu lagano da se oslone na zid.

Uz izdah se savijte naprijed, tako da vam tijelo bude paralelno sa podom.

Zadržite položaj oko 1 minut, uz mirno i duboko disanje.

BONUS VIDEO: