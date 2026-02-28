Ptičiji grip: Šta je avijarna influenca i koliki je rizik za ljude?

Ptičiji grip, poznat i kao avijarna influenca, zarazna je virusna bolest koja prvenstveno pogađa ptice, ali u rijetkim slučajevima može preći i na ljude. Stručnjaci naglašavaju da je rizik za opštu populaciju nizak, ali da su nadzor i prevencija ključni.

Izvor: Shutterstock

Ptičiji grip, odnosno avijarna influenca, predstavlja virusnu infekciju koju izazivaju sojevi influenca A virusa. Bolest se najčešće javlja kod divljih ptica i živine, a pojedini visoko patogeni sojevi, poput H5N1 i H5N8, mogu izazvati masovno uginuće peradi i ozbiljne ekonomske posljedice po poljoprivredu.

Prema podacima Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) i Svjetska organizacija za zdravlje životinja (WOAH), većina sojeva ptičijeg gripa ne prenosi se lako na ljude. Do infekcije kod ljudi dolazi uglavnom nakon bliskog i direktnog kontakta sa zaraženim pticama ili njihovim izlučevinama. Prenos sa čovjeka na čovjeka izuzetno je rijedak.

Izvor: Shutterstock

Simptomi kod ljudi mogu uključivati visoku temperaturu, kašalj, bol u grlu, otežano disanje i upalu pluća. Teži oblici bolesti zabilježeni su kod pojedinih sojeva, ali zdravstvene vlasti naglašavaju da pravilna termička obrada mesa i jaja uništava virus, zbog čega je konzumacija dobro pripremljenih proizvoda bezbjedna.

Nadležne institucije redovno prate situaciju kroz veterinarski i epidemiološki nadzor, posebno tokom sezonskih migracija divljih ptica. U slučaju pojave zaraze na farmama, sprovode se mjere poput karantina, zabrane kretanja životinja i eutanazije zaraženih jata kako bi se spriječilo dalje širenje.

Stručnjaci apeluje se na uzgajivače i građane da poštuju preporuke veterinarskih i zdravstvenih službi, uključujući prijavljivanje sumnjivih uginuća ptica i izbjegavanje kontakta sa divljim životinjama.