Nevjerovatna transformacija za samo 8 mjeseci: Skinula je 24 kg i to prostom navikom koju potcjenjujemo

Dils Li (28) iz Australije dokazala je da za promjenu tijela i života nije potrebno odmah krenuti radikalno.

Mnogi, kada odluče da smršaju, biraju drastične mjere - stroge dijete, svakodnevne treninge do iscrpljenosti i potpuno odricanje od omiljene hrane. Međutim, Dils Li (28) iz Australije izabrala je drugačiji put, a rezultat je nadmašio sva očekivanja.

Za samo osam mjeseci izgubila je 24 kilograma, a sve je počelo običnom šetnjom sa drugaricom. Njena priča sigurno će vas inspirisati i možda podstaći na promjene.

Trenutak koji je promenio sve

U julu 2023. godine Dils je imala 87 kilograma i osjećala se loše, ne toliko zbog broja na vagi, koliko zbog stalnih bolova u tijelu, hroničnog umora i osjećaja da joj život prolazi pored nje. Pandemija je učinila svoje - aktivnost je pala na minimum, kilograme je postepeno dobila, a snage za promjenu nije bilo.

Prelomni trenutak bio je kada je na društvenim mrežama vidjela objavu u kojoj se navodi da manje aktivan partner u vezi, ukoliko je drugi partner fizički aktivan, u prosjeku živi sedam godina kraće. Te riječi su je, kako kaže, potpuno potresle. Njen suprug je oduvijek bio sportski tip i u dobroj formi.

"Plašila me je pomisao da bih mogla da odem ranije samo zato što nisam brinula o sebi", priznala je.

Šetnja umjesto kafića

Umjesto da se odmah upiše u teretanu ili započne dijetu, Dils je uradila nešto mnogo jednostavnije. Predložila je drugarici da umjesto uobičajenog sjedenja u kafiću zajedno, idu u šetnju. Bez trake za trčanje i bez posebnih programa, samo svakodnevne šetnje na svježem vazduhu. Upravo taj mali korak pokrenuo je lanac promjena.

Vremenom je primijetila da joj kretanje sve više prija. Nakon nekoliko mjeseci upisala je fitnes i počela da ide u teretanu čak pet puta nedjeljno. U prvih šest mjeseci smršala je gotovo 17 kilograma, bez strogih zabrana i iscrpljujućih režima.

Ishrana kao posljednji dio slagalice

Kada je napredak usporio i kilaža prestala da opada, Dils se obratila nutricionisti. Stručnjak joj je pomogao da prilagodi ishranu. Prešla je na režim bogat proteinima, a sa smanjenim unosom ugljenih hidrata. To joj je dalo dodatni podsticaj. U naredna dva mjeseca izgubila je još sedam kilograma.

Ukupno, minus 24 kilograma za osam mjeseci. Ipak, Dils kaže da joj broj na vagi nije najvažniji rezultat, već to kako se sada osjeća. Energija se vratila, bolovi su nestali, a odnos prema sopstvenom tijelu promijenio se iz korijena.

"Samo sam počela više da se krećem i to je promijenilo sve", kaže Dils.

Jedna mala odluka može da pokrene lanac događaja koji mijenja sve - tijelo, raspoloženje i, što je najvažnije, odnos prema sebi.

