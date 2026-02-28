logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nevjerovatna transformacija za samo 8 mjeseci: Skinula je 24 kg i to prostom navikom koju potcjenjujemo

Nevjerovatna transformacija za samo 8 mjeseci: Skinula je 24 kg i to prostom navikom koju potcjenjujemo

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Dils Li (28) iz Australije dokazala je da za promjenu tijela i života nije potrebno odmah krenuti radikalno.

Transformacija djevojke koja je izgubila 24 kg Izvor: Instagram/dilshealth

Mnogi, kada odluče da smršaju, biraju drastične mjere - stroge dijete, svakodnevne treninge do iscrpljenosti i potpuno odricanje od omiljene hrane. Međutim, Dils Li (28) iz Australije izabrala je drugačiji put, a rezultat je nadmašio sva očekivanja.

Za samo osam mjeseci izgubila je 24 kilograma, a sve je počelo običnom šetnjom sa drugaricom. Njena priča sigurno će vas inspirisati i možda podstaći na promjene.

Trenutak koji je promenio sve

U julu 2023. godine Dils je imala 87 kilograma i osjećala se loše, ne toliko zbog broja na vagi, koliko zbog stalnih bolova u tijelu, hroničnog umora i osjećaja da joj život prolazi pored nje. Pandemija je učinila svoje - aktivnost je pala na minimum, kilograme je postepeno dobila, a snage za promjenu nije bilo.

Prelomni trenutak bio je kada je na društvenim mrežama vidjela objavu u kojoj se navodi da manje aktivan partner u vezi, ukoliko je drugi partner fizički aktivan, u prosjeku živi sedam godina kraće. Te riječi su je, kako kaže, potpuno potresle. Njen suprug je oduvijek bio sportski tip i u dobroj formi.

"Plašila me je pomisao da bih mogla da odem ranije samo zato što nisam brinula o sebi", priznala je.

Šetnja umjesto kafića

Umjesto da se odmah upiše u teretanu ili započne dijetu, Dils je uradila nešto mnogo jednostavnije. Predložila je drugarici da umjesto uobičajenog sjedenja u kafiću zajedno, idu u šetnju. Bez trake za trčanje i bez posebnih programa, samo svakodnevne šetnje na svježem vazduhu. Upravo taj mali korak pokrenuo je lanac promjena.

Vremenom je primijetila da joj kretanje sve više prija. Nakon nekoliko mjeseci upisala je fitnes i počela da ide u teretanu čak pet puta nedjeljno. U prvih šest mjeseci smršala je gotovo 17 kilograma, bez strogih zabrana i iscrpljujućih režima.

Ishrana kao posljednji dio slagalice

Kada je napredak usporio i kilaža prestala da opada, Dils se obratila nutricionisti. Stručnjak joj je pomogao da prilagodi ishranu. Prešla je na režim bogat proteinima, a sa smanjenim unosom ugljenih hidrata. To joj je dalo dodatni podsticaj. U naredna dva mjeseca izgubila je još sedam kilograma.

Ukupno, minus 24 kilograma za osam mjeseci. Ipak, Dils kaže da joj broj na vagi nije najvažniji rezultat, već to kako se sada osjeća. Energija se vratila, bolovi su nestali, a odnos prema sopstvenom tijelu promijenio se iz korijena.

"Samo sam počela više da se krećem i to je promijenilo sve", kaže Dils.

Jedna mala odluka može da pokrene lanac događaja koji mijenja sve - tijelo, raspoloženje i, što je najvažnije, odnos prema sebi.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:17
ZA 12 MESECI SLEDILA OVIH 9 TRIKOVA ZA MRŠAVLJENJE I SKINULA VIŠAK SALA: Kilogrami sigurno idu dole ako ih se pridržavate (VIDEO)
Izvor: Instagram
Izvor: Instagram

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

mršavljenje transformacija nekad i sad

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA