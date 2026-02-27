logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Renovirali su kamenu kuću staru više od vijeka: Dva nivoa, intimno dvorište i pogled na istorijsko jezgro

Renovirali su kamenu kuću staru više od vijeka: Dva nivoa, intimno dvorište i pogled na istorijsko jezgro

Izvor Lepa i srećna
0

Kamena kuća u centru Obrovca obnovljena uz očuvanje autentične arhitekture. Enterijer inspirisan Zrmanjom spaja tradiciju, prirodu i savremeni komfor.

Kamena kuća u Zrmanju Izvor: Studio Autori

  • Kamena kuća stara više od jednog vijeka u centru Obrovca pažljivo je rekonstruisana uz očuvanje izvornog graditeljskog izraza.
  • Enterijer i paleta boja inspirisani su rekom Zrmanjom i okolnim pejzažom, uz unapređenje funkcionalnosti i komfora.
  • Kuća je organizovana na dva nivoa, sa atrijumskim dvorištem i pogledom na krovove starog grada.

Kamena kuća, izgrađena prije više od jednog vijeka, sačuvana je u svom izvornom obliku, poštujući graditeljski izraz ovog krškog područja.

Smještena u centru Obrovca, jedinog grada na reci Zrmanji, pažljivo je rekonstruisana od strane arhitekti iz Studia "Autori" tako da zadrži svoj autentični karakter. Novi elementi, od enterijerskih detalja do palete boja inspirisane Zrmanjom i okolnim pejzažom, integrisani su s posebnom pažnjom kako bi unapredili funkcionalnost i komfor, bez narušavanja izvornosti.

Dva nivoa sa različitim ambijentima

Kuća je podijeljena na dva odvojena nivoa: donji se otvara ka intimnom atrijumskom dvorištu, dok gornji nivo donosi osjećaj prostranosti i pogled na krovove starog grada.

Spoj prirode, naslijeđa i savremenog komfora

Ovaj prostor pruža priliku da se doživi jedinstvena priroda i kulturno naslijeđe ovog upečatljivog djela Dalmacije, u ambijentu koji spaja autentičnu arhitekturu i savremenu udobnost.

Pogledajte unutrašnjost ove kamene kuće:

Možda će vas zanimati

Tagovi

kuća renoviranje

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA