Renovirali su kamenu kuću staru više od vijeka: Dva nivoa, intimno dvorište i pogled na istorijsko jezgro

Kamena kuća u centru Obrovca obnovljena uz očuvanje autentične arhitekture. Enterijer inspirisan Zrmanjom spaja tradiciju, prirodu i savremeni komfor.

Izvor: Studio Autori

Kamena kuća stara više od jednog vijeka u centru Obrovca pažljivo je rekonstruisana uz očuvanje izvornog graditeljskog izraza.

Enterijer i paleta boja inspirisani su rekom Zrmanjom i okolnim pejzažom, uz unapređenje funkcionalnosti i komfora.

Kuća je organizovana na dva nivoa, sa atrijumskim dvorištem i pogledom na krovove starog grada.

Kamena kuća, izgrađena prije više od jednog vijeka, sačuvana je u svom izvornom obliku, poštujući graditeljski izraz ovog krškog područja.

Smještena u centru Obrovca, jedinog grada na reci Zrmanji, pažljivo je rekonstruisana od strane arhitekti iz Studia "Autori" tako da zadrži svoj autentični karakter. Novi elementi, od enterijerskih detalja do palete boja inspirisane Zrmanjom i okolnim pejzažom, integrisani su s posebnom pažnjom kako bi unapredili funkcionalnost i komfor, bez narušavanja izvornosti.

Dva nivoa sa različitim ambijentima

Kuća je podijeljena na dva odvojena nivoa: donji se otvara ka intimnom atrijumskom dvorištu, dok gornji nivo donosi osjećaj prostranosti i pogled na krovove starog grada.

Spoj prirode, naslijeđa i savremenog komfora

Ovaj prostor pruža priliku da se doživi jedinstvena priroda i kulturno naslijeđe ovog upečatljivog djela Dalmacije, u ambijentu koji spaja autentičnu arhitekturu i savremenu udobnost.

Pogledajte unutrašnjost ove kamene kuće: