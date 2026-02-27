Haski danima kopao rupu kraj kuće i cvilio na prolaznike: "Spasio je cijelu ulicu od opasnosti"

Jedan haski zaštitio je ne samo svoju kuću i vlasnicu, već i čitavu ulicu od nevidljive opasnosti.

Izvor: Gerasimovich/Shutterstock

Kobi je četvorogodišnji Aljaski haski koji živi sa svojom vlasnicom, Čanel Bel, u Filadelfiji. Jednog dana, prema izvještaju Inside Edition-a, pas je počeo da kopa duboku rupu u dvorištu, njuška vazduh i cvili na prolaznike, očigledno pokušavajući da privuče njihovu pažnju.

"To je bilo veoma čudno jer on inače ne kopa. Ostajao je dugo pored rupe, morala sam praktično da ga vučem kako bi se odvojio od nje", rekla je Čanel Bel.

Bel je na početku zatrpala rupu, misleći da Kobi pokazuje neko novo, iako čudno, ponašanje. Pretpostavila je da je Kobiju samo dosadno, ali kada se haski nekoliko dana kasnije vratio na to mjesto i iskopao još jednu duboku rupu, počela je ponovo da razmišlja.

Odlučila je da kupi detektor curenja gasa, a potom je pregledala mjesto. Mjerač je pokazao maksimum.

"Bila sam zapanjena! Odmah sam pozvala gasnu kompaniju", rekla je vlasnica haskija.

Kompanija je potvrdila da je Kobi otkrio "neposrednu opasnost" i poslala tim da odmah sanira curenje. Sada je Kobi hvaljen kao heroj, dobija mnogo pažnje i pohvala u komšiluku, vijestima i na Reditu.

Koliko je dobar njuh haskija?

Nos haskija je do 100.000 puta osjetljiviji od ljudskog. Haskiji imaju do 300 miliona olfaktornih receptora i sposobni su da osjete slabe i udaljene mirise, posebno u hladnim okruženjima, poput Filadelfije zimi.

Bel, njenu porodicu i čitavu ulicu, Kobi je njuhom doslovno spasio. Popularni haski zaslužuje doživotnu zalihu poslastica!

(MONDO)