logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Za šta vi koristite plastične kese? Hit snimak osvanuo na mrežama (Video)

Za šta vi koristite plastične kese? Hit snimak osvanuo na mrežama (Video)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Dosadni, kućni poslovi mogu biti i zabavni - uz pravog pomoćnika

Pas u plastičnoj kesi oduševio internet Izvor: TikTok

Koliko puta vam se desilo da preko čistog, tek prebrisanog patosa, protrči vaš kućni ljubimac? Oni ne mare za vrijeme i trud koji ste utrošili da bi vi učinili da vam kuća blista, već samo za vas.

Ove stvari se uglavnom rješavaju tako što sklonite ljubimca u drugu sobu dok obavljate naporne i ponekad dosadne "radove", ali postoji još jedan način.

Na Tiktoku je osvanuo video u kojem vam, isprva, ništa neće biti jasno. Žena džogerom briše patos, a dok vi gledate u njene poteze i briskanje napred-nazad, primijetićete da se na zidu pored nje nešto migolji.

Najslađi mališan je želio da bude uz gazdaricu, pa je ona našla rješenje - svog jazavičara je ubacila u plastičnu kesu, kako bi bio uz nju i ne bi ništa propustio.

Pogledajte tu sreću:

@melisse_g22Obligée d’immobiliser la responsable du désordre#teckel#dogsoftiktok#dachshund#teckelpuppy#dachshundpuppy♬ Perro Salchicha - Chima Chiodi

(Mondo.rs)

Možda će vas zanimati

Tagovi

smiješno kućni ljubimci psi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA