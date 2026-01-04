logo
Gledali ste Indijanu Džonsa hiljadu puta, a ovo vam je promaklo: Šta vidite u sceni iz "Otimača izgubljenog kovčega"?

Gledali ste Indijanu Džonsa hiljadu puta, a ovo vam je promaklo: Šta vidite u sceni iz "Otimača izgubljenog kovčega"?

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Ronald Lejsi, ozloglašeni nacista iz filma "Indijana Džons i otimači izgubljenog kovčega", uspio je da nasmije sve na mrežama nakon što je otkriveno kako je odigrao jednu scenu

Greške u filmu Indijana Džons Izvor: Movieclips Trailers

Film "Indijana Džouns i otimači izgubljenog kovčega" je američki avanturistički film Stivena Spilberga iz 1981. godine, koji je označio početak uspješnog serijala i predstavio nam Harisona Forda u kultnoj ulozi - ulozi arheologa i pustolova Indijane Džonsa.

Ovo je prvi film iz serije filmova o Indijani Džounsu i u njemu se glavni junak sukobljava s nacistima koji traže Zavjetni kovčeg kako bi učinili svoju vojsku nepobjedivom.

U ostalim ulogama pojavljuju se Pol Friman kao Indijanin zakleti neprijatelj, francuski arheolog Rene Belok, ali i pripadnik Gestapa Ronald Lejsi. Lejsi, sa svojim kožnim crnim mantilom i zlokobnim osmijehom nikada nije bio omiljen među gledaocima, ali je sada uspio da nas nasmije.

Izvor: movieclips

U sceni kada Belok traži Indijanu, s njim bi trebalo u kadru da bude i Lejsi. Tog dana je kasnio na snimanje, pa je Spilberg riješio problem – stavio je šešir i kaput na sjedište umjesto njega!

Pogledajte:

(Mondo.rs)

