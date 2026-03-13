Još
Puštate psa da se vozi sa glavom van prozora? Vlasnicima zabavno, a ljubimce košta zdravlja

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
Nisu svi psi ljubitelji vožnje automobilom, bez obzira na to šta njihovi vlasnici misle.

Vožnja psa sa glavom kroz prozor opasna Izvor: ShadowsAdventures/Shutterstock

Mnogi psi vole da vire glavom kroz prozor automobila, ali veterinari upozoravaju da to može da bude opasno za vaše kućne ljubimce.

Poznati veterinar, Majk Pol, nedavno je objasnio zašto treba da izbjegavate ovu popularnu praksu. Iako psi uživaju u osjećaju vjetra na licu, ova navika može da ima ozbiljne posljedice po njihovo zdravlje i bezbjednost.

Prva ozbiljna posljedica je rizik od povrede. Dok pas gleda kroz prozor, izložen je lebdećim česticama, kao što su prašina, sitni kamenčići, insekti i drugi otpad koji može da ošteti oči, uši i nos. Čak i sitne nečistoće mogu da izazovu iritaciju ili ozbiljnu infekciju, što može da zahtijeva veterinarsku intervenciju.

Još jedna opasnost je mogućnost da pas iskoči iz automobila. Iako možda mislite da će vaš pas ostati unutra, mnogi psi, kada su uzbuđeni ili vide nešto zanimljivo, mogu da skoče kroz prozor, što može da izazove ozbiljne povrede, pa čak i smrt.

Pored toga, vožnja sa glavom van prozora može da izazove probleme sa disajnim sistemom zbog jakog vjetra koji ulazi u pasji nos. Dugotrajno izlaganje hladnom vazduhu takođe može da dovede do infekcija uha.

Umjesto da im dozvolite da vire kroz prozor, stručnjaci preporučuju da pas bude bezbjedno smješten u automobilu. Na taj način vaš ljubimac će biti siguran.

Iako psi mogu da uživaju u osjećaju vjetra na licu, važno je da zapamtite da je njihova bezbjednost uvijek na prvom mjestu.

