Šta znači kad se pas prevrne na leđa sa šapama uvis? Griješite ako mislite da traži češkanje

Kad se pas prevrne na leđa, šalje važan znak vlasniku.

Izvor: Alena Marchuk/Shutterstock

Ako ste pomislili da vaš pas, čim se prevrne na leđa i podigne šape uvis, moli za češkanje stomaka, niste jedini. Ipak, taj položaj često ima mnogo dublje značenje. U psećem govoru tijela to može biti znak potčinjenosti, pokušaj da smiri situaciju ili poruka da mu treba malo prostora, a ne obavezno poziv na maženje.

Psi komuniciraju tijelom mnogo prije nego što zalaju ili zareže. Signali potčinjenosti dio su tog govora tijela i obično znače da pas pokušava da zadrži mir i izbjegne sukob. U zavisnosti od situacije, ovi gestovi mogu da odražavaju povjerenje, poštovanje, nervozu ili čak razigranost.

Ključno je da posmatrate cijelog psa, a ne samo jedan pokret. Kada zajedno obratite pažnju na držanje tijela, uši, rep i izraz lica, poruka postaje mnogo jasnija. Evo na koje znakove treba da obratite pažnju.

1. Pokazivanje stomaka

Okretanje na leđa i izlaganje stomaka često je znak smirivanja i ranjivosti. U psećem socijalnom jeziku, stomak je osjetljiva tačka, pa njegovo pokazivanje znači popuštanje i potčinjenost. Ako tijelo djeluje napeto ili se čuje tiho režanje, pas zapravo traži prostor.

2. Uzbuđeno mokrenje

Mala lokvica kod vaših nogu može biti oblik komunikacije, a ne neuspjeh u učenju čistoće. Potčinjeno ili uzbuđeno mokrenje obično se dešava kada neko prilazi psu ili stoji iznad njega. Štenci to rade često, a mnogi prerastu takvo ponašanje kako stiču samopouzdanje. Grdnja povećava nesigurnost i čini da se to ponovi sljedeći put.

3. Izbjegavanje pogleda

Kada pas okrene glavu ili izbjegava kontakt očima, najčešće pokušava da smanji napetost. U psećem govoru tijela, direktan i dug pogled može da djeluje kao izazov. Skretanje pogleda šalje suprotnu poruku. To je znak da pas ne želi sukob i bira smirenost.

4. Položene uši

Većina pasa drži uši u neutralnom položaju kada su opušteni, pa njihovo povlačenje unazad ima značenje. Položene uši često prate potčinjenost ili nesigurnost. Ako su uz to oči blage, a tijelo spušteno, vjerovatno je riječ o popuštanju, a ne o prkosu.

5. Spušten rep

Kada pas nosi rep nisko ili ga blago podvije ispod tijela, to često signalizira potčinjenost ili nesigurnost. Mnogi misle da svaki mašući rep znači sreću, ali položaj je važan. Nisko i neodlučno mahanje može da odražava nesigurnost, a ne uzbuđenje.

6. Spušten položaj tijela

Neki psi se tokom pozdrava "skupe", kao da pokušavaju da nestanu. Spuštanjem tijela djeluju manje i manje preteće. Ovakvo držanje može da se pojavi u situacijama straha, ali i tokom prijateljske igre. Odrasli psi se ponekad spuste pred štencima kako bi djelovali manje zastrašujuće.

7. Lizanje usana

Lizanje usana često se javlja kada pas osjeća nervozu ili nesigurnost. To je signal smirivanja koji pomaže da se ublaži društveni pritisak i pokaže da pas ne želi sukob. Samo po sebi može biti suptilno, ali ako ga primijetite uz spušteno tijelo, podvijen rep ili izbjegavanje pogleda, to znači da pas pokušava da zadrži mir.

8. Potčinjeni osmijeh

Pokazivanje zuba ne znači uvijek problem. Potčinjeni "osmijeh" podrazumijeva otkrivene zube, opušteno tijelo i blag izraz lica. U tom položaju nema ukočenosti kakva se vidi kod režanja. Ovaj neobičan osmijeh često signalizira prijateljski stav i otvorenost za kontakt.

(MONDO)