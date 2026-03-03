Nevjerovatan prizor na farmi na Žabljaku, vuk se ušuškao pored teladi

Na farmi u Tmajevcu zabilježen je neobičan prizor: mlad vuk mirno leži sa teladima u štali.

Nevjerovatan prizor zabilježen je na farmi krava na Žabljaku u mestu Tmajevci, kada su zaposleni jutros u ćošku štale primijetili mladog vuka kako ušuškan u slami, mirno leži zajedno sa teladima. Nisu vjerovali šta vide, ali su vrlo brzo shvatili da je slika zaista stvarna.

"Mi pretpostavljamo da je on u štalu ušao kroz mali prozor koji ostavljamo otvoren kako bi kravama bilo prozračnije. Moje mišljenje je da je on kroz taj prozor skliznuo i kad je vidio da ne može da izađe nastavio da leži, mirno pored teladi, kaže za RINU Mirčeta Zeković zaposleni na farmi.

Dodaje da kada je vuk ugledao ljude, uplašio se i duže od pola sata nije se pomijerao.

"Tek poslije nekog vremena on se pridigao, prešao na drugu stranu i pobjegao iz štale u prirodu. Ostale krave kad su ga osjetile, jako su se uplašile, ali sve je brzo bilo pod kontrolom. Vuk je bio izuzetno uplašen, nikog nije napadao. Mi ga naravno nismo dirali, već smo ga pustili da se vrati u prirodu, kaže Mirčeta.

Pretpostavlja se da je u pitanju jako mlad vuk, star oko godinu dana.

