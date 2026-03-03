Znate li zašto se uređaji kvare poslije svega 2 godine? Jedna greška je okidač, ali i nosi rizik od požara

Saznajte kako pravilno koristiti produžne kablove da zaštitite televizore, računare i kućne aparate, produžite im vijek trajanja i smanjite rizik od kvarova i požara.

Izvor: Andrey_Popov/Shutterstock

Nikada ne povezujte više jeftinih produžnih kablova jedan u drugi.

Koristite kvalitetne prenaponske zaštite ili priključite uređaje direktno u utičnicu.

Pratite stanje kablova i izbegavajte improvizovana rješenja kako biste produžili život uređaja i smanjili rizik od požara.

Produžni kabl mnogi doživljavaju kao bezazleni dodatak u domaćinstvu, ali način na koji ga koristite može direktno uticati na trajanje televizora, računara i drugih kućnih aparata. Stručnjaci upozoravaju da jedna česta navika – povezivanje više jeftinih produžnih kablova jedan na drugi – može ozbiljno oštetiti uređaje i dovesti do skupih kvarova.

Znakovi opterećenja i nestabilnog napajanja

Ako primijetite da se kabl zagrijava, da se osjeća miris plastike ili čuje blago zujanje, to je jasan znak da uređaji rade pod nestabilnim naponom. Takvo opterećenje stvara dugotrajan "stres" za elektroniku i postepeno oštećuje osjetljive komponente.

Zašto povezivanje kablova jedan u drugi škodi uređajima

Kada jedan produžni kabl uključite u drugi, povećava se električni otpor. To dovodi do zagrijavanja instalacije i pada napona, što primorava televizore, laptopove i konzole da rade jače nego što je predviđeno, skraćujući njihov radni vijek.

Uključivanje uređaja na produžni kabl

Izvor: Shutterstock

Posljedice lošeg napajanja

Savremeni uređaji konstruisani su da funkcionišu uz stabilno napajanje. Nestabilnosti i loši kontakti mogu oštetiti kondenzatore i druge ključne dijelove, pa aparat koji bi trebalo da traje 10 godina može otkazati već nakon dvije ili tri, piše Republika.

Frižideri, klima-uređaji i mašine za pranje veša pri uključivanju povlače veliku količinu struje, a tanki provodnici u nekvalitetnim produžnim kablovima često ne mogu da izdrže taj nagli skok, što može dovesti do pregrijavanja motora i oštećenja elektronike.

Kako prepoznati problematičnu instalaciju

Topao kabl, treperenje uređaja ili povremeni pad napona jasni su pokazatelji da instalacija nije adekvatna za opterećenje. Osim što skraćuje vijek tehnike, pregrijavanje povećava i rizik od požara.

Produžni kabl

Izvor: Albina Gavrilovic/Shutterstock

Najbjezbednija rješenja

Najbezbjednije rješenje je korišćenje kvalitetnih, sertifikovanih prenaponskih zaštita sa sopstvenim osiguračem.

Klasični, jeftini razvodnici bez prekidača nisu namijenjeni za snažne potrošače .

Uređaje velike snage najbolje je priključiti direktno u zidnu utičnicu ili koristiti pouzdan prenaponski filter .

Redovno provjeravajte stanje kablova i izbjegavajte improvizovana rješenja.

Ove jednostavne mjere mogu produžiti vijek vaših aparata, smanjiti troškove popravki i, što je najvažnije, umanjiti rizik od ozbiljnih kvarova ili požara.