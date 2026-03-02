logo
Zbogom klasičnom bideu: Novi trend u dizajnu kupatila štedi prostor i podiže higijenu

Zbogom klasičnom bideu: Novi trend u dizajnu kupatila štedi prostor i podiže higijenu

Autor N.D. Izvor Lepa i srećna
0

Klasični bide odlazi u prošlost: ugradni higijenski sistemi i pametni toaleti štede prostor, podižu higijenu i postaju standard modernih kupatila.

Čime zamijeniti bide u kupatilu Izvor: vshtun/Shutterstock

  • Klasični bide sve češće zamjenjuju ugradni higijenski sistemi i pametni toaleti.
  • Novo rješenje štedi prostor, podiže higijenu i donosi veću udobnost korišćenja.
  • Trend modernih kupatila ide ka minimalističkim, integrisanim i održivim rješenjima.

Sve više modernih domova u Srbiji oprašta se od klasičnog, glomaznog bidea. Trend koji uzima maha kombinuje eleganciju, praktičnost i održivost, potpuno mijenjajući način na koji se dizajnira savremeno kupatilo. Decenijama je bide bio sinonim za ličnu higijenu, ali nova tehnološka rješenja nude istu funkciju na znatno sofisticiraniji i diskretniji način.

Riječ je o ugradnim higijenskim sistemima i pametnim toaletima, koji su već standard u Japanu i modernim evropskim metropolama. Ova jrešenja omogućavaju održavanje besprekorne higijene bez zauzimanja dodatnog prostora, jer se integrišu direktno u postojeću sanitariju.

Prednosti koje postavljaju nove standarde

Popularnost ovog rješenja raste zahvaljujući nizu praktičnih benefita:

  • Jednostavna instalacija: Ne zahteva komplikovane građevinske radove niti zamjenu kompletnih instalacija.

  • Minimalistički dizajn: Savršeno se uklapa u moderne enterijere i vizuelno rasterećuje prostor.

  • Maksimalna udobnost: Higijena se obavlja bez ustajanja ili premeštanja na drugu sanitariju.

  • Ekološki pristup: Značajna ušteda vode i manja potrošnja toalet papira čine ovo rešenje održivijim izborom.

Pored toga, ugradni higijenski sistemi posebno su praktični za starije osobe i osobe sa smanjenom pokretljivošću, jer eliminišu neudobne položaje i olakšavaju svakodnevnu rutinu.

Bide
Izvor: Artem Stepanov/Shutterstock

Više prostora za funkcionalno kupatilo

Uklanjanje klasičnog bidea direktno odgovara na potrebu za prostranijim i funkcionalnijim kupatilima, što je čest izazov u stanogradnji u Srbiji. Integrisana rješenja oslobađaju dragocen prostor, omogućavaju fleksibilniji raspored elemenata i doprinose čistijoj, savremenijoj estetici, piše Geaorganic.

Savremeni trendovi u dizajnu kupatila jasno pokazuju pomjeranje ka pametnim, kompaktnim i vizuelno laganim rješenjima. Upravo zato ugradni higijenski sistemi i pametni toaleti postaju logičan nasljednik klasičnog bidea – elegantniji, praktičniji i prilagođen savremenom načinu života.

Bide
Izvor: Tupungato/Shutterstock

