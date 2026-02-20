Ako ne volite čišćenje, ove slavine nikako nemojte da stavljate: Najčešće greške pri renoviranju kupatila

Renovirate kupatilo? Saznajte koje pločice i slavine su najlakše za održavanje, kako planirati budžet i izbjeći greške u uređenju kupatila.

Izvor: Shutterstock

Hromirane slavine i glatke pločice najlakše se održavaju.

Plan i budžet ključni su za uspješno renoviranje kupatila.

Rasvjeta i ventilacija presudni su za funkcionalnost prostora.

Iako je kupatilo najčešće među najmanjim prostorijama u domu, ono je mjesto gdje započinjemo jutra i završavamo dane, gdje se razbuđujemo, opuštamo i popravljamo raspoloženje toplom (ili čak hladnom) vodom. Zato ne čudi što u njemu provedemo oko 416 dana života, pokazalo je jedno britansko istraživanje. To je više od godinu dana boravka u prostoru koji treba da funkcioniše besprekorno, ali i da djeluje umirujuće, gotovo terapeutski.

Upravo taj pritisak koji stavljamo na kupatilo jedan je od razloga zašto ga je često teško urediti, bilo da je riječ o prvom opremanju ili renoviranju kupatila.

Osim toga, proces uključuje mnogo koraka i detalja, pa projekat često djeluje preveliko, stresno ili sporo. Međutim, to je samo privid: poslije nekoliko zahtjevnih početnih faza, radovi se naglo ubrzaju i svaka prilika za promjenu nestaje. Zato uređenje ove važne prostorije ne treba raditi usput, po prvoj ideji sa Pinteresta, već promišljeno da kasnije ne biste zažalili.

Plan prije svega

Možda već imate predstavu kakvo kupatilo želite, ali prije nego što počnete da birate pločice ili dozatore za sapun, postavite ključno pitanje: ko će koristiti kupatilo?

jedna osoba

par

porodica sa djecom

prostor za goste

Ako u domaćinstvu žive starije osobe, kupatilo mora biti prilagođeno: protivklizne površine, rukohvati i lak ulazak u tuš. Ako imate malu djecu, razmislite da li vam je potrebna kada ili je prostran tuš praktičnije rješenje.

Drugo važno pitanje je šta želite od kupatila: kadu ili tuš, veš-zonu, zatvorene ili otvorene ormariće, mjesto za mašinu za veš. Što su želje jasnije, to je manje improvizacije tokom radova, piše Jutarnji.

Ako je to jedino kupatilo u stanu, unaprijed planirajte gdje ćete održavati higijenu tokom renoviranja.

Nije potrebno da budete dizajner enterijera, ali makar okvirno nacrtajte raspored — sadašnji i budući. Posebnu pažnju obratite na vodovodne i kanalizacione instalacije i struju. Svako pomjeranje WC šolje, lavaboa ili tuša znači dodatne radove i troškove.

Kupatilo

Izvor: Shutterstock

Odredite budžet

Budžet za renoviranje kupatila često izaziva nelagodu, ali je osnova uspjeha. Najlakše je podijeliti ga na stavke:

grubi radovi

instalacije i armatura

namještaj

rasvjeta i ventilacija

skriveni troškovi

Majstori savjetuju da se 10–15% budžeta ostavi za nepredviđene situacije — vlagu u zidu, stare cijevi ili dodatne popravke.

Postoje i stavke na kojima ne treba štedjeti: instalacije, hidroizolacija, kvalitetne slavine i tuš sistemi.

Sve što je ugrađeno u zid mora biti dugotrajno. Pločice i dekor se mogu mijenjati, ali loše instalacije brzo postaju problem.

Uštede su moguće na dekoraciji i trend detaljima koji se ionako mijenjaju na svakih nekoliko godina.

Pločice: prvi detalj koji kasnije odlučuje o čišćenju

Pločice za kupatilo su prvo što primijetimo, ali njihova prava vrijednost vidi se tokom održavanja. Pošto je kupatilo vlažno, logično djeluju grublje protivklizne pločice, poput onih oko bazena. Međutim, u praksi su nepraktične jer se u brazdama zadržavaju kamenac, sapun i prljavština.

Bolji izbor su glatke mat pločice — lakše se čiste i dugoročno izgledaju urednije.

Sjajne pločice reflektuju svjetlo i vizuelno povećavaju prostor, ali na njima se vide kapljice i otisci.

Koristan trik je kombinovanje formata pločica:

velike pločice (60×60 ili 60×120 cm) → manje fuga i lakše čišćenje

horizontalne pločice → šire prostor

vertikalne pločice → vizuelno podižu plafon

Par bira pločice

Izvor: FotoAndalucia/Shutterstock

Hromirane, zlatne ili crne slavine?

Slavine za kupatilo važnije su nego što djeluje.

Kromirane su najčešći izbor, dok crne, zlatne ili bronzane daju poseban karakter prostoru. Međutim, svaka završna obrada drugačije pokazuje tragove vode i kamenca.

Ako nemate naviku brisanja slavina posle korišćenja, hromirane slavine su najpraktičnije jer najbolje skrivaju tragove.

Ipak, važnija od boje je kvalitet armature sigurno želite da traje godinama bez curenja i zamjene. Zato kupovinu ne treba brzati, već dobro istražiti ponudu.

Rasvjeta i ventilacija: potcjenjeni, a presudni

Rasvjeta u kupatilu često se zanemaruje, a presudna je za utisak. Jedno centralno svjetlo nije dovoljno jer baca sjenku na lice u ogledalu i prostor djeluje hladno.

Idealna kombinacija uključuje:

opšte plafonsko svjetlo

osvjetljenje oko ili iza ogledala

ambijentalna LED svjetla (niše, ispod ormarića, pod)

Ventilacija kupatila je još važnija. Vlaga bez izlaza dovodi do buđi, neprijatnih mirisa i ljuštenja boje.

Ako postoji prozor, to je prednost. Ako ne, ventilator je obavezan. Najbolje je da bude na posebnom prekidaču, a ne vezan za svjetlo.

Kupatilo

Izvor: arda savasciogullari/Shutterstock

Dovoljno prostora za odlaganje

Renovirano kupatilo izgleda savršeno dok ne unesete svakodnevne stvari: šampone, peškire, fen, kozmetiku, sredstva za čišćenje. Zato skladištenje u kupatilu treba planirati unaprijed.

Najpraktičnija rješenja:

visoki ormarić za peškire

ormarić ispod umivaonika sa fiokama

niše u tušu umjesto metalnih polica

plitke police za svakodnevne proizvode

Ne zaboravite dovoljno kukica i držača za peškire.

Ako je u kupatilu i mašina za veš, predvidite mjesto za deterdžent i korpu za veš.

Uređenje kupatila zahtijeva plan, realan budžet i pametan izbor materijala. Pločice, rasvjeta, ventilacija i kvalitetne slavine dugoročno određuju funkcionalnost prostora.

Ako ne čistite često, praktične hromirane slavine i glatke pločice najzahvalniji su izbor koji će kupatilo održati urednim uz minimalan trud.