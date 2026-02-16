Februarsko osvježenje doma: 6 stvari uradite u kući za savršenu organizaciju

Februar je savršeno vrijeme za organizaciju doma. Saznajte koje dijelove treba pospremiti, kako se osloboditi starih časopisa, igračaka i dekoracija, i pripremiti se za proljeće.

Izvor: Shutterstock

Februar nije toliko usmjeren na organizaciju kao januar, ali je i dalje idealan period za produktivno sređivanje doma. Tri profesionalne organizatorke iz američkog juga otkrivaju dijelove doma koje je najvažnije pospremiti u ovom mjesecu.

Ostaci iz ostave i kuhinje

Ako niste stigli da očistite ostavu u januaru, februar je pravo vrijeme za to. Samanta Braun, osnivačica Love Laugh Organize iz Knoxville-a, savjetuje da bacite isteklu hranu, praznične sastojke ili posuđe koje niste koristili za proslave. "Oslobađanje prostora sada pomaže da vaša kuhinja izgleda lakša i spremna za proljeće", kaže ona.

Nered na stolu posle ručka

Izvor: Shutterstock

Stari časopisi

Februar je idealan da se oslobodite starih časopisa koje ne planirate više da pregledate. Kenika Viliams, osnivačica Tidied by K iz Atlante, objašnjava: "Decembar i januar donose energiju za pravljenje vizionarskih tabli, postavljanje ciljeva i novi početak. Kada je februar tu, ti časopisi više nemaju svrhu."

Pune kese za donacije

Mnogima je teško da fizički odnesu kese sa donacijama, pa često ostanu u domu. Viliams savetuje da februar iskoristite za konačno uklanjanje tih stvari. "Oslobađanje prostora brzo vraća upotrebljiv prostor i sprečava da nered ponovo nastane", kaže profesionalna organizatorka.

Vakuum kese sa starim stvarima

Izvor: Vershinin89/Shutterstock

Praznične dekoracije

Ako ste ostavili dekoracije od praznika ili niste stigli da ih sredite, februar je idealan mjesec za pregled. Williams savjetuje da bacite pokvarene ukrase, zamršene lampice, neiskorišćeni papir za poklone i dekoracije koje vam se više ne dopadaju.

Proljećna oprema

Čak i ako je još hladno, proljeće će brzo doći. Liz Jenkins, osnivačica A Fresh Space iz Nashville-a, predlaže da sredite sve za sljedeću sezonu: peškire i igračke za bazen, proljećnu i ljetnju odjeću, kofere za putovanja, i bacite stvari koje su u lošem stanju.

Kofer za putovanje

Izvor: Shutterstock

Igračke i društvene igre

Na dane kada ste zatvoreni u kući, proverite koje igre i aktivnosti vaša porodica rijetko koristi. Jenkins kaže: "Pregledanje slagalica i društvenih igara može biti zabavan način za odlaganje onoga što se ne koristi, a jasno je šta svi vole."