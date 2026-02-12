Imali smo malo, a imali smo sve: Snimak kupatila iz 80-ih rasplakao mnoge i vratio nas u najsrećnije dane

Nostalgični snimci stanova i kupatila iz djetinjstva bude emocije i podsjećaju na jednostavnije vrijeme, a autor objašnjava zašto su postali viralni na društvenim mrežama.

Izvor: Printskrin/ Facebook/ Filip Filkovic Philatz

Stanovi osamdesetih bili su gotovo isti – od kuhinja i regala do kupatila sa svega nekoliko dezena pločica.

Video "Kupatilo našeg djetinjstva" probudio je snažna sjećanja i emocije kod gledalaca.

Autor ističe da ljudi danas čeznu za toplinom i sporijim, jednostavnijim životom.

Velika mogućnost izbora, koja otvara kreativnost kada se bavimo uređenjem životnog prostora, nije loša stvar – može biti veoma uzbudljivo dati svom stanu lični pečat, "prepoznati" sebe u njemu i osećati da si na svom.

Ipak, postoji nešto beskrajno opuštajuće i "razoružavajuće" u pomisli na situaciju u kojoj se prostor može opremiti "po podrazumevanom", bez iscrpljujućih višemesečnih obilazaka najrazličitijih prodavnica, i fizičkih i onlajn, bez nesigurnosti da li će komad za koji smo izdvojili ozbiljan novac zaista biti vrijedan toga.

Znamo kako su izgledale naše kuće i stanovi osamdesetih godina. Isto! Vjerovatno ste znali najmanje petoro ljudi koji su imali kuhinju istu kao kod vas, isti regal u dnevnoj sobi, a oprema kupatila se eventualno razlikovala po pločicama. I to u, otprilike, tri varijante dezena.

Video koji je podelio poznati hrvatski reditelj Filip Filković Philatz na Fejsbuk profilu Spomenar, pod nazivom "Kupatilo našeg djetinjstva", mnoge je dirnuo u srce, nasmejao ih, možda i rasplakao. Zaista je teško ostati emotivno ravnodušan na sećanja na prostore koji su tako jednostavno i spokojno uokvirivali naše najsrećnije godine.

Ovo nije jedini Philatzov video koji je pronašao put do srca brojnih gledalaca. Kratki snimci nalik dokumentarnim zapisima "planuli" su na društvenim mrežama. Reditelj je taj fenomen ovako komentarisao za Jutarnji:

"Reakcija je nevjerovatna i veoma dirljiva. Mislim da to svakako ne proizlazi iz fascinacije tehnologijom kojom su nastali, već iz jedne duboke, kolektivne gladi za toplinom.

Živimo u vremenu koje je brzo, ponekad hladno i veoma digitalno, a verujem da su ovi snimci ljudima ponudili kratki beg u vreme kada se činilo da život ima sporiji ritam. Drago mi je da su snimci postali mala 'virusna doza' pozitive."