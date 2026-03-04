Muče vas suve i ispucale ruke? Evo kako da ih oporavite za samo 10 minuta i uz 2 sastojka

Suve i ispucale ruke čest su problem tokom zime i promenljivih remenskih uslova. Saznajte kako prirodne maske, kvalitetna krema i pravilna njega mogu brzo vratiti mekoću i zaštititi kožu od hladnoće.

Izvor: alina_stor/Shutterstock

Hladnoća, vjetar, suv vazduh i često pranje ruku najčešći su uzroci suve i ispucale kože.

Prirodne maske od maslinovog ulja i meda ili banane i jogurta mogu brzo vratiti mekoću rukama.

Kvalitetna krema, mlaka voda i redovna hidratacija organizma ključ su zdrave kože tokom zime.

Promjena vremena može biti posebno surova prema koži, a ruke su među prvima koje to osjete. Hladan vazduh, vetar, suv vazduh u zatvorenim prostorijama i često pranje ruku uklanjaju prirodni zaštitni sloj kože.

Zbog toga mnogi ljudi nakon zimskih mjeseci primjećuju isti problem - ruke postaju suve, hrapave, a koža počinje da puca i pecka. Nekada je dovoljno nekoliko dana hladnog vremena da koža izgubi mekoću i počne da izgleda umorno i dehidrirano.

Ipak, stručnjaci kažu da postoji nekoliko jednostavnih navika koje mogu značajno pomoći. Uz pravilnu njegu, koža ruku može ponovo postati mekana, elastična i zdrava - čak i tokom hladnijih dana.

Zašto ruke najbrže stradaju

Koža na rukama je tanja nego na mnogim drugim dijelovima tela i ima manje lojnih žlijezda. To znači da prirodna zaštitna barijera lakše slabi, posebno kada je izložena hladnoći i vetru.

Često pranje ruku dodatno pogoršava situaciju. Sapuni i sredstva za dezinfekciju uklanjaju prirodna ulja koja pomažu koži da zadrži vlagu. Kada se tome doda suv vazduh u zagrejanim prostorijama, koža može brzo postati ispucala i bolna.

Zato stručnjaci naglašavaju da je tokom zime važno posvetiti dodatnu pažnju njezi ruku.

Žena maže kremu na ruke

Izvor: Shutterstock

Prirodni tretman koji traje samo deset minuta

Jedan od jednostavnih kućnih tretmana koji može pomoći jeste maska od prirodnih sastojaka koji dubinski hrane kožu.

Kombinacija maslinovog ulja i meda posebno je popularna jer pruža intenzivnu hidrataciju i pomaže regeneraciji kože. Maslinovo ulje bogato je vitaminima i masnim kiselinama koje hrane kožu, dok med ima prirodna antibakterijska i umirujuća svojstva.

Dovoljno je da pomješate kašiku maslinovog ulja i kašiku meda, nanesete na ruke i ostavite da deluje oko deset minuta. Nakon toga ruke isperite mlakom vodom i nježno osušite peškirom.

Još jedna popularna maska pravi se od banane i jogurta. Banana sadrži vitamine i prirodne šećere koji hrane kožu, dok jogurt pomaže u obnavljanju njene mekoće i elastičnosti.

Nakon samo desetak minuta ruke mogu izgledati vidno njegovanije i mekše.

Med

Izvor: Shutterstock

Zašto je dobra krema za ruke ključna

Jedan od najvažnijih koraka u svakodnevnoj nezi jeste kvalitetna krema za ruke. Tokom zimskih mjeseci preporučuju se bogatije formule koje pomažu koži da zadrži vlagu.

Kreme koje sadrže glicerin, pantenol, shea puter, ureu ili prirodna ulja poput bademovog i maslinovog posebno su efikasne jer hrane i obnavljaju kožu.

Najbolje je nanositi kremu više puta dnevno, naročito posle pranja ruku i prije izlaska napolje.

Mnogi stručnjaci preporučuju i večernju rutinu - nanesite deblji sloj kreme, obucite pamučne rukavice i ostavite ih tokom noći. Ujutru koža često izgleda znatno mekše i hidriranije.

Rukavice su važnije nego što mnogi misle

Rukavice zapravo imaju zaštitnu ulogu - čuvaju vlagu u koži i sprečavaju direktno izlaganje hladnom vazduhu.

Pamučne rukavice mogu biti korisne i tokom kućnih poslova, posebno kada koristite sredstva za čišćenje koja mogu dodatno isušiti kožu.

Čišćenje sa rukavicama

Izvor: FotoDuets/Shutterstock

Zašto temperatura vode igra veliku ulogu

Iako topla voda prija tokom zime, ona može biti jedan od razloga zašto koža postaje suva.

Vrela voda uklanja prirodna ulja sa kože i dodatno je isušuje. Zbog toga stručnjaci preporučuju da ruke perete mlakom vodom i koristite blage sapune bez alkohola.

Ova mala promjena može napraviti veliku razliku u svakodnevnoj nezi kože.

Pranje ruku

Izvor: Kekyalyaynen/Shutterstock

Hidratacija iznutra je jednako važna

Suve ruke ponekad mogu biti i znak da organizmu nedostaje tečnosti.

Redovan unos vode i toplih napitaka tokom zime ne utiče samo na opšte zdravlje, već i na izgled kože. Kada je telo hidrirano, koža lakše zadržava vlagu i izgleda zdravije.

Zbog toga stručnjaci savetuju da tokom hladnih mjeseci ne zaboravite na unos tečnosti - čak i kada nemate osjećaj žeđi, piše Ona.

Uz nekoliko jednostavnih navika i malo dosljednosti, ruke mogu ostati mekane i negovane čak i tokom najhladnijeg dela godine.