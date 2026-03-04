Xiaomi hiperautomobil: Prvi "Kinez" koji je ušao u elitni Gran Turismo klub

Xiaomi je na MWC 2026 u Barseloni predstavio koncept električni hiperautomobil, razvijen u okviru Vision Gran Turismo programa.

Izvor: Ilija Baošić

Nalazimo se u Barseloni, gdje je Xiaomi predstavio novu Xiaomi 17 seriju pametnih telefona, ali i nešto što niko nije očekivao - koncept električnog hiperautomobila, razvijen u okviru Vision Gran Turismo programa istoimene trkačke igre.

Xiaomi je ovim potezom postao prvi kineski proizvođač koji je učestvovao u programu, pa ne čudi da je koncept privukao veliku pažnju prisutnih na MWC 2026 sajmu, gdje je kineski gigant izložio ovaj automobil.

Nismo propustili priliku da ga i sami uživo vidimo, a vama donosimo detaljne informacije, fotografije i snimke sa lica mjesta.

Prvi "Kinez" u Vision GT programu

Izvor: Ilija Baošić

Program Vision Gran Turismo, koji je kreirao Polyphony Digital 2013. godine, tradicionalno je bio igralište za kultne proizvođače kao što su Mercedes-Benz, Porsche, Ferrari i BMW. Svaki brend koji u njemu učestvuje ima zadatak da osmisli koncept automobil bez ograničenja serijske proizvodnje ili regulatornih prepreka. Drugim riječima, čistu demonstraciju dizajnerskih i inženjerskih ambicija, za čiji volan igrači igrači mogu da "sednu" u Gran Turismo trkačkoj igri na PlayStation konzoli.

Xiaomi je sada prvi kineski brend koji se pridružio tom ekskluzivnom društvu.

Izvor: Ilija Baošić

Električni superautomobil zasnovan je na Xiaomi-jevoj sopstvenoj 900V Silicon Carbide (SiC) platformi i donosi radikalan, ekstremno nizak profil. Makazasta vrata, ogromno zadnje krilo od karbonskih vlakana i centralno zaključavanje točkova odmah otkrivaju da je riječ o čistokrvnom hiperautomobilu. Iza felni kriju se masivne karbonsko-keramičke kočnice, spremne za brutalne performanse.

Uz filozofiju "oblikovan vetrom", dizajn je agresivan i potpuno podređen aerodinamici. Prednji dio krase višestruki usisnici vazduha, krov u obliku peraja ajkule i T-oblikovani farovi, dok zadnji difuzor sa izraženim kanalima optimizuje protok vazduha pri velikim brzinama.

Izvor: Ilija Baošić

Cilj je bio postizanje maksimalnih aerodinamičkih performansi bez oslanjanja na naknadno dodate elemente. Drugim rečima, forma nije pratila funkciju - već joj je od početka bila podređena.

Unutrašnjost donosi upravljač u obliku leptira i panoramski displej koji dominira kabinom. Vozačevo sjedište Xiaomi opisuje kao "fotelju u obliku čaure", naglašavajući fokus na ergonomiji i osjećaju trkačkog kokpita.

Providne felne su veoma neobičnog oblika, nose Xiaomi brending, a ispod njih se nazire rebrasta struktura. Točkovi kriju karbonsko-keramičke diskove projektovane da izdrže pogon snage oko 1.900 konjskih snaga, iako Xiaomi zvanično još nije potvrdio konačne brojke.

Ako se procene pokažu kao tačne, Vision GT bi mogao postati jedan od najsnažnijih koncepata ikada viđenih u ovom programu.

Xiaomi isporučio 410.000 EV modela i cilja Evropu

Ipak, Vision GT nije samo virtuelna demonstracija sile. On dolazi u trenutku kada Xiaomi ubrzano gradi ozbiljnu automobilsku reputaciju. Tokom 2025. godine kompanija je isporučila više od 410.000 električnih vozila, čime je premašila planiranih 300.000 primeraka, dok je za 2026. postavila ambiciozan cilj od 550.000 isporuka.

Sedan Xiaomi SU7 već je nadmašio Tesla Model 3 po prodaji u Kini. U planu su četiri nova modela tokom godine, uključujući dva SUV-a sa produženim dometom.

Izvor: Ilija Baošić

Sve to dolazi manje od godinu dana nakon lansiranja modela Xiaomi SU7 Ultra sa više od 1.500 konjskih snaga. Ovaj model je postavio rekord na Nürburgring stazi sa vremenom 7:04.957, najbržim za EV u serijskoj proizvodnji. SU7 Ultra je ujedno prvo masovno proizvedeno kinesko vozilo koje se pojavilo u igri Gran Turismo 7.

Možda i najvažnije, Xiaomi je potvrdio da će 2027. biti njegova "prva godina međunarodne ekspanzije", uz planove za ulazak na evropsko tržište.

Vision GT prikazan u Barseloni jasno je dio te šire strategije. Iako ga je lako odbaciti kao marketinški potez, prije samo dvije godine Xiaomi je najvećim djelom bio poznat po pametnim telefonima. Baš zato koncept hiperautomobila služi da dodatno podigne reputaciju kompanije.