Evropsko tržište električnih automobila dobilo novog šampiona i to nije Tesla: Ubjedljivo vodi njemački proizvođač

Njemački proizvođač automobila Folksvagen je pretekao Teslu na evropskom tržištu električnih vozila.

Izvor: joao antonio / Alamy / Profimedia

Nije iznenađenje što Tesla u posljednje vrijeme ne bilježi sjajne rezultate, a najnoviji podaci o prodaji iz Evrope pokazuju da se kompaniji uopšte ne ide sjajno. Zapravo, karte su se potpuno okrenule. Tradicionalni proizvođači automobila, koji su do prije nekoliko godina smatrani tromima i zaostalima, sada hvataju ozbiljan zamah i pobeđuju Teslu na njenom terenu, u prodaji električnih automobila.

Folksvagen, jedan od najprepoznatljivijih automobilskih brendova na svijetu, prošle godine je u Evropi prodao više električnih vozila nego Tesla, dokazujući da i klasični proizvođači mogu ravnopravno da se nose s najboljima. I nije samo Folksvagen u igri, BMW, Škoda i Audi takođe su se našli među najprodavanijim proizvođačima električnih automobila u Evropi.

Folksvagen je tokom 2025. godine prodao 274.417 električnih vozila u Evropskoj uniji, Ujedinjenom Kraljevstvu i zemljama Evropskog udruženja slobodne trgovine (EFTA): Islandu, Lihtenštajnu, Norveškoj i Švajcarskoj. To je rast od čak 56 odsto u odnosu na 2024. godinu, uglavnom zahvaljujući uspjehu modela ID.3, krosovera ID.4 i limuzine i karavana ID.7, navodi DataForce, a prenosi Automotive News.

Zbirna pobjeda Tesle

Iako nijedan pojedinačni Folksvagenov model nije završio na samom vrhu liste, zbirno su ovi modeli nadmašili Tesline Model Y i Model 3, čime je njemački proizvođač odnio ukupnu pobjedu.

Folksvagen električni automobil

Izvor: Shuttershtock

S druge strane, Tesla je u Evropi prošle godine prodao 238.765 električnih vozila, što predstavlja pad od 27 odsto na godišnjem nivou. Model Y je bio najprodavaniji električni automobil sa 151.331 prodatim primjerkom, ali i to je 28 odsto manje nego 2024, dok je Model 3 zauzeo treće mjesto sa 86.261 vozilom, uz pad od 23,6 odsto.

Ovo je velika pobjeda za Folksvagen, koji je dugo mučio muku da napravi električni automobil koji će se zaista dopasti kupcima. Kada su ID.3 i ID.4 prvi put predstavljeni, pratili su ih brojni softverski problemi, ali čini se da je kompanija konačno uspjela da ih riješi i isporuči automobile koji jednostavno, rade.

To ide naruku Folksvagenu, koji se sprema da lansira još pristupačnije električne modele, počevši od ID. Pola i ID. Polo Crossa. Ovi automobili će primeniti lekcije naučene na modelu ID.4, što znači da će imati prave fizičke tastere za osnovne funkcije, uključujući i one za zadnje električne prozore.

Međutim, Teslin pad ne koristi samo Folksvagenu. BMW se polako penje na ljestvici, učvršćuje treće mjesto i sprema se za snažan rast prodaje zahvaljujući novom krosoveru iX3 i predstojećem modelu i3. Slično važi i za Škodu, koja je izazvala veliku pažnju pristupačnim modelom Elroq. Audi je takođe završio među prvih pet, uz rast prodaje u Evropi od čak 51 odsto tokom prošle godine.

(EUpravo zato)