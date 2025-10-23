Folksvagen sprema kontrolu pogledom: Da li će upravljanje očima zamijeniti tastere i ekrane?

Folksvagen nudi futurističko rješenje. Patent opisuje kako će kamera pratiti pogled vozača i pretvarati ga u komandu. Dok kompanija obećava manju ometenost, kritičari strahuju da bi inovacija mogla uticati na bezbjednost vozača.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Njemački gigant Folksvagen novom idejom pomjera granice interakcije u automobilu, ali ujedno i izaziva značajnu debatu među stručnjacima i vozačima. Nedavno je objavljen njihov patent podnijet Njemačkom zavodu za patente (German Patent and Trademark Office), koji opisuje revolucionarni "Eye-Control" sistem za upravljanje sekundarnim funkcijama vozila.

Patent opisuje sistem koji koristi kameru okrenutu ka vozaču za praćenje smjera njegovog pogleda. Ideja je da vozač samo treba da pogleda funkciju koju želi da aktivira – na primjer, brisače, radio, klimu, grijanje sjedišta, retrovizore ili čak šiber – a zatim da potvrdi akciju pomoću jednog univerzalnog ulaznog uređaja, poput točkića ili tačpada na volanu.

Zašto komande pogledom?

Folksvagen svoju motivaciju objašnjava potrebom za smanjenjem ometanja u vožnji i pojednostavljenjem unutrašnjosti vozila.

"Pravilo je da sve veći broj funkcija i opcija za podešavanje dovodi ili do dublje strukture menija (softkey) ili do umnožavanja kontrolnih elemenata (hardkey). Korisnik je sve više ometen iz saobraćaja tokom korišćenja", navodi se u prevedenom dijelu patentnog dokumenta.

Izvor: Volkswagen

Teoretski, ovakav sistem bi smanjio proizvodne troškove i omogućio čišći, minimalistički dizajn kabine. Patent pominje i mogućnost buduće integracije s glasovnim komandama, pa čak i sa holografskim prikazima kontrolnih panela slično interakciji u uređajima za proširenu stvarnost poput Apple Vision Pro.

Od haptičkih tastera do pogleda

Ironično, Folksvagen se ovim patentom okreće komandama pogledom u trenutku kada su, pod pritiskom kritika kupaca, najavili povratak fizičkih dugmadi umjesto tastera na dodir na volanu i konzoli.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Mnogi kritičari i automobilski mediji (poput Car and Driver-a i Motor1-a) izražavaju skepticizam prema "Eye-Control" sistemu. Glavni argument je da, iako Folksvagen želi da smanji ometanje, zahtijevanje od vozača da aktivno skrene pogled s puta kako bi pronašao i pogledao simbol brisača ili radija, potpuno poništava načelo bezbjednosti.

Fizička dugmad su vozačima nudila mogućnost opipavanja i aktivacije bez skidanja pogleda s puta, što se sistemom kontrole pogledom gubi. Takođe, postavlja se pitanje pouzdanosti kamere u različitim svjetlosnim uslovima ili pri nošenju sunčanih naočala.

Da li će ovo ikada ući u proizvodnju?

Iako je patent odobren, važno je naglasiti da podnošenje patenta ne znači automatski i njegovu realizaciju. Automobilske kompanije često registruju inovacije samo da bi zaštitile svoje ideje za buduće primjene. Činjenica da se istovremeno vraćaju fizičkim tasterima govori da je Folksvagen svjesan praktičnih ograničenja isključivo tač-baziranih interfejsa i da "Eye-Control" možda predstavlja jedan od mogućih budućih puteva, a ne neposrednu zamjenu.