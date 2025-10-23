Majstor savjetuje: Kako pripremiti automobil za zimu i izbjeći kvarove na minusima

Zimski vodič za vozače - saznajte šta sve treba provjeriti prije prvog snijega

Izvor: Shutterstock

Od 15. novembra na teritoriji Bosne i Hercegovine obavezna je upotreba zimske opreme, ali briga o automobilu u ovom periodu ne završava sa zamjenom guma. Redovno održavanje i nekoliko jednostavnih provjera mogu spriječiti neprijatna iznenađenja i skupe kvarove.

Kako pripremiti automobil za hladne mjesece, koje su najčešće greške vozača i na šta posebno treba obratiti pažnju prije prvog snijega - objašnjava za MONDO majstor iz Banjaluke Aleksandar Glišić s višegodišnjim iskustvom u radu s putničkim i teretnim vozilima.

Koliko je važno na vrijeme pripremiti automobil za zimu?

- Izuzetno važno. Ljudi često misle da je dovoljno samo staviti zimske gume, a zaboravljaju da niske temperature utiču na sve sisteme u automobilu - od akumulatora i ulja do kočnica. Uvijek kažem: bolje je potrošiti sat vremena na provjeru u servisu nego satima čekati šlep-službu na minusu.

Izvor: Shutterstock

Koji su prvi koraci u toj pripremi?

- Prvo treba provjeriti osnovnu zimsku opremu: gume, lance i pritisak u gumama. Zakon kaže da dubina šare na zimskim gumama mora biti najmanje 4 milimetra, ali ja preporučujem da se gume mijenjaju već na 5 mm, jer svaka desetinka znači bolji kontakt s cestom. Ako su gume bile na autu i preko ljeta, one gube elastičnost, pa nisu više pouzdane ni zimi.

Vozači se često žale da im automobil teško pali zimi. U čemu je problem?

- U 90% slučajeva to je akumulator. Na hladnoći on gubi dio kapaciteta, pa ako je već star četiri–pet godina, velika je šansa da neće izdržati. Savjetujem da se prije zime provjeri napon i stanje klema. Ljudi često zaborave da i oksidacija na klemama zna spriječiti dobar kontakt.U servisu to sve provjerimo za pet minuta, i tako se izbjegne jutarnje "šlepanje" na posao.

Izvor: Shutterstock

Šta je s antifrizom i uljem — koliko su oni važni?

- Jako važni. Antifriz ne samo da sprečava smrzavanje vode, nego i štiti motor od korozije. Mnogi doliju običnu vodu ljeti i zaborave da je treba zamijeniti prije zime. Idealna koncentracija antifriza je ona koja štiti do -35°C. Što se tiče ulja, na niskim temperaturama bolje rade „lakša“, rjeđa ulja - recimo 5W-30 ili 0W-40, ali se treba držati preporuke proizvođača vozila.

Vožnja po snijegu i ledu nosi dodatne rizike. Kako povećati bezbjednost?

- Prvo, uvijek provjerite svjetla i kočnice. Zimi su dani kratki, magla česta, pa su ispravna svjetla ključna. Kočnice bi trebalo redovno testirati - ako čujete škripu ili osjećate vibracije, ne čekajte, dođite u servis. Takođe, ne zaboravite brisače i tečnost za stakla. Ljudi često ostave letnju, koja se smrzne već na -5°C. Kupite zimsku tečnost, otpornu na minus dvadeset i više.

Izvor: Shutterstock

Postoji li nešto što vozači često previđaju, a može biti korisno?

- Ima više stvari. Savjetujem da uvijek imate sprej za brave, kabliće za paljenje, strugalicu za led i par rukavica u autu. Ako možete, držite automobil u garaži ili barem pokriven ceradom. A ako planirate put van zemlje, provjerite tamošnje propise o zimskoj opremi - negdje su i lanci obavezni, čak i kad snijega nema.

Na kraju, šta biste poručili vozačima pred zimsku sezonu?

- Nemojte čekati prvi mraz da počnete da razmišljate o automobilu. Pregledajte sve na vrijeme, jer zima ne oprašta greške. I najvažnije vozite sporije, opreznije i maksimalno skoncentrisano. Tehnika i iskustvo je jedno, ali pažnja vozača je najbitnija za sigurnost na putu.