Zimi često strada: Evo kako pravilno da napunite akumulator

Akumulator je posebno osjetljiv tokom zimskih mjeseci, što može izazvati frustraciju za brojne vozače, te je dobro znati kako ga pravilno napuniti.

Zimski uslovi ne pogoduju akumulatorima, koji tada pokazuju najviše slabosti, što može biti veoma frustrirajuće za vozače. Akumulator je posebno opterećen u zimskim mjesecima, jer kad je hladno, hemijske reakcije unutar baterije odvijaju se sporije. Kako vas akumulator ne bi iznevjerio tokom ledenih dana, stručnjaci savjetuju da ga s vremena na vrijeme napunite. Sa druge strane, posljednjih godina, sve je više savremenih elektronskih punjača, koji su jednostavniji za korišćenje od klasičnih.

Punjači starije generacije podešavaju se okretanjem dugmeta, a na osnovu jačine struje koju pokazuje ampermetar, čak iako se držite osnovnog pravila da struja ne treba da pređe jednu desetinu kapaciteta akumulatora, postoji mogućnost da se akumulator pregrije. Recimo, ako se predugo puni, što mu skraćuje vijek. Sa savremenim punjačima sve je jednostavnije, dovoljno je da poštujete proceduru povezivanja, što znači da prvo stavite štipaljke na akumulator, a zatim da prekopčate utikač. Eventualno još treba pritisnuti dugme za izbor vrste akumulatora, a ostalo radi sam punjač, koji će se i sam isključiti, kada je baterija napunjena.

Još jedna mogućnost koju nude moderni punjači je punjenje akumulatora, dok je priključen u vozilu. Ipak prije nego što počnete da koristite punjač, prethodno pročitajte njegovo i uputstvo za automobil, a dobro bi bilo i da u sevisu provjerite kako se on pravilno upotrebljava.

Zvuči nelogično, ali i redovno čišćenje automobila zimi zapravo može da produži trajanje akumulatora. Razlog za to je što zbog vlažne prljavštine može doći do spojeva struje koji će uzrokovati lagano pražnjenje baterije. Zimi takođe ne bi trebalo da bespotrebno grijete bočne retrovizore ili zadnje staklo, jer to jako opterećuje akumulator.

Takođe, velike potrošače uključite samo dok motor radi, a među njih spadaju i sistemi multimedije i svjetla automobila.

