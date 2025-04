Daske za WC šolje vise duž plaže: Turisti zbunjeni, evo o čemu je riječ

Duž obale Floride, postavljene su daske za WC šolje, a fotografije preplavljuju društvene mreže.

Na obali ostrva Plantation Key na Floridi, nalazi se jedan od najneobičnijih prizora u cijeloj američkoj državi. Duž malog kanala, poznatog pod nazivom Toilet Seat Cut, postavljeno je više desetina ukrašenih daski za WC šolju. Na prvi pogled zvuči kao šala, ali upravo tako je sve i počelo.

Ova neobična tradicija datira još iz 1950-ih godina, kada je jedan lokalni stanovnik, Vernon Lamp, odlučio da napravi prečicu brodom do tada veoma popularnog mjesta Founder's Park. Pošto su vode na tom dijelu zaliva plitke i teške za plovidbu, Lamp je prokopao kanal kroz morsku travu, čime je sebi skratio put. Na ulazu i izlazu iz kanala postavio je stubove kao oznake za lakšu navigaciju. Danas bi ovakva metoda bila zabranjena zbog ekoloških razloga, ali u to vrijeme to nije predstavljala problem.

Uragan i prva WC daska

Godine 1960. Floridu je pogodio snažan uragan Dona. Nakon što je prošao kroz Kize, na jednom od stubova uz Lampov kanal ostala je da visi daska za WC šolju. Vernon Lamp ju je, u svom duhovitom stilu, odnio kući, očistio, ofarbao i vratio nazad na mjesto. Taj čin je postao inspiracija za lokalno stanovništvo. Vremenom su ljudi počeli da postavljaju sopstvene, oslikane daske duž kanala, čime je ovo mjesto dobilo ime "Toilet Seat Cut".

Daske nisu služile samo kao umjetnički izraz, imale su i praktičnu svrhu. Pomažu brodovima da se bezbjedno kreću kroz kanal, kako ne bi završili nasukani u plitkim vodama sa strane. Danas duž kanala mogu da se vide na desetine raznobojnih WC daski. Neke su posvećene preminulim osobama, neke onima koji su se odselili, a neke su jednostavno tu iz zabave. Ako oluja odnese neku od njih, vrlo brzo se pojavi nova - uprkos tome što je njihovo postavljanje danas tehnički protivzakonito.

Turistička atrakcija

Iako su WC daske sada dio lokalnog identiteta, vlasti podsjećaju da nije dozvoljeno samoinicijativno postavljanje novih oznaka. Postavljanje neodobrenih navigacionih znakova je protivzakonito, iako niko još nije bio zvanično kažnjen zbog toga. To ne znači da ne možete da posjetite ovo mjesto. Kanal je otvoren za javnost i može da se obiđe kajakom, kanuom ili brodićem. Samo budite oprezni zbog plitkih voda.