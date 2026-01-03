3 genijalna načina da iskoristite ostatke pečenja od Nove godine: Ovi recepti će vas raspametiti

Evo kako da iskoristite ostatke pečenja od Nove godine. Ova 3 recepta su toliko genijalna da će vas raspametiti.
Nova godina je savršena prilika da ostatke mesa pretvorite u brza, sočna i maštovita jela koja će svi obožavati.
U nastavku donosimo tri jednostavna recepta koja će vam pomoći da od ostataka svinjskog pečenja napravite prave praznične obroke, idealne za doručak, užinu ili glavno jelo.
1. Sendviči sa pečenjem i pečenim paprikama
Ne bacajte ostatke svinjskog pečenja! Ovi sendviči su sočni, aromatični i idealni za užinu ili večernje druženje uz čašu vina ili piva. Hrskava korica hljeba savršeno upija sokove iz mesa i paprika.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: užina / sendvič
Porcije: 4
Vrijeme pripreme: 10 minuta
Vrijeme grijanja: 5 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: 15 minuta
Sastojci:
- 30-400 g ostataka svinjskog pečenja, tanko sječeno
- 4 kriške hljeba ili nekog sličnog peciva
- 1 crvena paprika, pečena i oljuštena (još bolje ako vam je ostalo belolučnih)
- 2 kašike majoneza
- 1 kašika senfa
- Malo svježeg peršuna, sitno sjeckanog
- So i biber po ukusu
Priprema:
1. korak: Tostiranje
Hljeb blago prepecite u rerni ili tosteru.
2. korak: Mazanje i slaganje
Majonez i senf pomiješajte, premažite na kriške hljeba. Rasporedite tanko sječeno pečenje preko hljeba, dodajte pečenu papriku i pospite peršunom.
3. korak: Služenje
Pokrijte drugom kriškom hljeba, presjecite sendvič po dijagonali i poslužite.
2. Tortilje sa pečenjem i kupus salatom
Brzo, praktično i sočno - tortilje sa pečenjem spajaju hrskavost svježeg povrća sa bogatim ukusom mesa. Savršene su za zabave i praznične večeri.
Osnovne informacije
Kuhinja: internacionalna
Tip jela: lagani obrok
Porcije: 4
Vrijeme pripreme: 15 minuta
Sastojci:
- 300 g svinjskog pečenja, tanko sječeno
- 4 tortilje (velike)
- 100 g kupusa ili zelene salate, tanko isjeckano
- 1 šargarepa, rendana
- 2 kašike majoneza
- 1 kašika jabukovog sirćeta
- So i biber po ukusu
Priprema:
1. korak: Priprema salate
Kupus i šargarepu pomiješajte, dodajte majonez, sirće, so i biber i napravite salatu.
2. korak: Grijanje tortilje
Tortilje blago zagrijte u tiganju ili rerni.
3. korak: Filovanje i serviranje
Na svaku tortilju stavite salatu od kupusa, a preko rasporedite komade pečenja. Zarolajte tortilje, presjecite po sredini i poslužite toplo.
3. Zapečena svinjska pita sa krompirom i sirom
Ovo je jelo koje uvijek prolazi, ostatak pečenja se sjajno uklapa sa krompirom i topljenim sirom. Idealno kao glavno jelo ili kasni praznični ručak.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: zapečeno jelo
Porcije: 4–5
Vrijeme pripreme: 15 minuta
Vrijeme pečenja: 25–30 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: Oko 45 minuta
Sastojci:
- 300-400 g ostataka svinjskog pečenja, isječenog na kockice
- 4 barena krompira, oljuštena i isječena na tanke kolutove
- 150 g rendanog kačkavalja ili trapista
- 2 kašike pavlake
- So, biber, malo crvene paprike po ukusu
- Malo ulja za podmazivanje pleha
Priprema:
1. korak: Ređanje
Rernu zagrijte na 200 stepeni. Pleh lagano podmažite uljem. Na dno pleha stavite sloj krompira, posolite i pobiberite, zatim rasporedite kockice pečenja i pospite malo crvene paprike. Preko mesa stavite još jedan sloj krompira, preliti pavlakom i posuti sirom.
2. korak: Pečenje
Pitu pokrijte folijom i pecite 20 minuta, zatim uklonite foliju i pecite još 5-10 minuta dok krompir i sir ne porumene.
3. korak: Serviranje
Poslužite toplo uz turšiju.Izvor: Shutterstock
(Stvar ukusa/Mondo)