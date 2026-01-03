3 genijalna načina da iskoristite ostatke pečenja od Nove godine: Ovi recepti će vas raspametiti

Evo kako da iskoristite ostatke pečenja od Nove godine. Ova 3 recepta su toliko genijalna da će vas raspametiti.

Nova godina je savršena prilika da ostatke mesa pretvorite u brza, sočna i maštovita jela koja će svi obožavati.

U nastavku donosimo tri jednostavna recepta koja će vam pomoći da od ostataka svinjskog pečenja napravite prave praznične obroke, idealne za doručak, užinu ili glavno jelo.

1. Sendviči sa pečenjem i pečenim paprikama

Ne bacajte ostatke svinjskog pečenja! Ovi sendviči su sočni, aromatični i idealni za užinu ili večernje druženje uz čašu vina ili piva. Hrskava korica hljeba savršeno upija sokove iz mesa i paprika.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: užina / sendvič

Porcije: 4

Vrijeme pripreme: 10 minuta

Vrijeme grijanja: 5 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: 15 minuta

Sastojci:

30-400 g ostataka svinjskog pečenja, tanko sječeno

4 kriške hljeba ili nekog sličnog peciva

1 crvena paprika, pečena i oljuštena (još bolje ako vam je ostalo belolučnih)

2 kašike majoneza

1 kašika senfa

Malo svježeg peršuna, sitno sjeckanog

So i biber po ukusu

Priprema:

1. korak: Tostiranje

Hljeb blago prepecite u rerni ili tosteru.

2. korak: Mazanje i slaganje

Majonez i senf pomiješajte, premažite na kriške hljeba. Rasporedite tanko sječeno pečenje preko hljeba, dodajte pečenu papriku i pospite peršunom.

3. korak: Služenje

Pokrijte drugom kriškom hljeba, presjecite sendvič po dijagonali i poslužite.

Sendvič sa pečenjem i paprikama

2. Tortilje sa pečenjem i kupus salatom

Brzo, praktično i sočno - tortilje sa pečenjem spajaju hrskavost svježeg povrća sa bogatim ukusom mesa. Savršene su za zabave i praznične večeri.

Osnovne informacije

Kuhinja: internacionalna

Tip jela: lagani obrok

Porcije: 4

Vrijeme pripreme: 15 minuta

Sastojci:

300 g svinjskog pečenja, tanko sječeno

4 tortilje (velike)

100 g kupusa ili zelene salate, tanko isjeckano

1 šargarepa, rendana

2 kašike majoneza

1 kašika jabukovog sirćeta

So i biber po ukusu

Priprema:

1. korak: Priprema salate

Kupus i šargarepu pomiješajte, dodajte majonez, sirće, so i biber i napravite salatu.

2. korak: Grijanje tortilje

Tortilje blago zagrijte u tiganju ili rerni.

3. korak: Filovanje i serviranje

Na svaku tortilju stavite salatu od kupusa, a preko rasporedite komade pečenja. Zarolajte tortilje, presjecite po sredini i poslužite toplo.

Tortilje sa pečenjem i kupus salatom

3. Zapečena svinjska pita sa krompirom i sirom

Ovo je jelo koje uvijek prolazi, ostatak pečenja se sjajno uklapa sa krompirom i topljenim sirom. Idealno kao glavno jelo ili kasni praznični ručak.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: zapečeno jelo

Porcije: 4–5

Vrijeme pripreme: 15 minuta

Vrijeme pečenja: 25–30 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: Oko 45 minuta

Sastojci:

300-400 g ostataka svinjskog pečenja, isječenog na kockice

4 barena krompira, oljuštena i isječena na tanke kolutove

150 g rendanog kačkavalja ili trapista

2 kašike pavlake

So, biber, malo crvene paprike po ukusu

Malo ulja za podmazivanje pleha

Priprema:

1. korak: Ređanje

Rernu zagrijte na 200 stepeni. Pleh lagano podmažite uljem. Na dno pleha stavite sloj krompira, posolite i pobiberite, zatim rasporedite kockice pečenja i pospite malo crvene paprike. Preko mesa stavite još jedan sloj krompira, preliti pavlakom i posuti sirom.

2. korak: Pečenje

Pitu pokrijte folijom i pecite 20 minuta, zatim uklonite foliju i pecite još 5-10 minuta dok krompir i sir ne porumene.

3. korak: Serviranje

Poslužite toplo uz turšiju.

