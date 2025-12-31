Novogodišnja vijenac pogača: Hrskava je spolja, mekana iznutra, a njen oblik krije posebnu simboliku

Isprobajte recept za novogodišnju vijenac pogaču koja ima posebnu simboliku. Savršeno je hrskava spolja, a mekana iznutra.
Novogodišnja trpeza zaslužuje pogaču koja je jednako lijepa koliko i ukusna. Vijenac pogača će vas očarati zlatnom, hrskavom koricom i mekanom, pahuljastom unutrašnjošću, dok svaka loptica tijesta formira savršen vijenac.
Prezle ili sjemenke po vrhu dodaju finu teksturu i blagi hrskavi kontrast, a oblik pogače simbolizuje zajedništvo i obilje u Novoj godini. Garantovano će oduševiti sve pristune.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: pogača
Porcije/Količina: 8–10 porcija
Vrijeme pripreme: 30 minuta
Vrijeme pečenja: 25–30 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: oko 1 sat
Težina: lako
Sastojci:
- 1 kg brašna
- 300 g kiselog mlijeka
- 200 ml vode
- 1 kockica svježeg kvasca (oko 40 g)
- 3 jaja
- 4 kašike ulja (oko 50 ml)
- 1 kašičica soli
- 1 kašika šećera
- Prezle ili sjemenke po želji za posipanje
Priprema:
1. korak: Priprema kvasca
U malo tople vode rastvorite kvasac sa kašikom šećera i ostavite 5–10 minuta da se aktivira.
2. korak: Pravljenje tijesta
Prosijte brašno u veću posudu i napravite udubljenje. U njega stavite 2 jaja, ulje, so i aktivirani kvasac. Postepeno dodajte kiselo mlijeko i mijesite dok ne dobijete mekano tijesto koje se ne lijepi za ruke.
3. korak: Formiranje vijenca
Testo podijelite na 8 do 10 loptica. Na pleh pokriven pek papirom stavite malu okruglu činiju oko koje ćete ređati loptice i formirati vijenac. Kada je formiran izvadite činiju iz sredine.
U tijesto možete dodati kašičicu sitno sjeckanog bijelog luka ili suvih začina.
4. korak: Ostavite da naraste
Pokrijte tijesto i ostavite da nadođe oko 40 minuta.
5. korak: Premazivanje i posipanje
Namažite pogaču umućenim jajetom i po želji pospite prezlama ili sjemenkama.
6. korak: Pečenje
Pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 200 stepeni dok pogača ne dobije zlatnu boju, oko 25–30 minuta.
7. korak: Serviranje
Ostavite da se malo prohladi, pa poslužite kao ukusan i dekorativan dodatak doručku ili svečanoj trpezi.