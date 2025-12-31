Novogodišnja vijenac pogača: Hrskava je spolja, mekana iznutra, a njen oblik krije posebnu simboliku

Isprobajte recept za novogodišnju vijenac pogaču koja ima posebnu simboliku. Savršeno je hrskava spolja, a mekana iznutra.

Izvor: Shutterstock

Novogodišnja trpeza zaslužuje pogaču koja je jednako lijepa koliko i ukusna. Vijenac pogača će vas očarati zlatnom, hrskavom koricom i mekanom, pahuljastom unutrašnjošću, dok svaka loptica tijesta formira savršen vijenac.

Prezle ili sjemenke po vrhu dodaju finu teksturu i blagi hrskavi kontrast, a oblik pogače simbolizuje zajedništvo i obilje u Novoj godini. Garantovano će oduševiti sve pristune.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: pogača

Porcije/Količina: 8–10 porcija

Vrijeme pripreme: 30 minuta

Vrijeme pečenja: 25–30 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 1 sat

Težina: lako

Sastojci:

1 kg brašna

300 g kiselog mlijeka

200 ml vode

1 kockica svježeg kvasca (oko 40 g)

3 jaja

4 kašike ulja (oko 50 ml)

1 kašičica soli

1 kašika šećera

Prezle ili sjemenke po želji za posipanje

Priprema:

1. korak: Priprema kvasca

U malo tople vode rastvorite kvasac sa kašikom šećera i ostavite 5–10 minuta da se aktivira.

2. korak: Pravljenje tijesta

Prosijte brašno u veću posudu i napravite udubljenje. U njega stavite 2 jaja, ulje, so i aktivirani kvasac. Postepeno dodajte kiselo mlijeko i mijesite dok ne dobijete mekano tijesto koje se ne lijepi za ruke.

3. korak: Formiranje vijenca

Testo podijelite na 8 do 10 loptica. Na pleh pokriven pek papirom stavite malu okruglu činiju oko koje ćete ređati loptice i formirati vijenac. Kada je formiran izvadite činiju iz sredine.

Aromatični dodaci: U tijesto možete dodati kašičicu sitno sjeckanog bijelog luka ili suvih začina.

4. korak: Ostavite da naraste

Pokrijte tijesto i ostavite da nadođe oko 40 minuta.

5. korak: Premazivanje i posipanje

Namažite pogaču umućenim jajetom i po želji pospite prezlama ili sjemenkama.

6. korak: Pečenje

Pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 200 stepeni dok pogača ne dobije zlatnu boju, oko 25–30 minuta.

7. korak: Serviranje

Ostavite da se malo prohladi, pa poslužite kao ukusan i dekorativan dodatak doručku ili svečanoj trpezi.