Rolovani pileći karabataci: Jednostavno jelo koje izgleda kao da je iz restorana

Saznajte kako da pripremite jednostavno jelo koje izgleda kao da je iz restorana, po recdeptu za rolovane pileće karabatake.
Rolovani pileći karabataci su sočni, bogato začinjeni i dekorativni, savršeni za svečanu trpezu. Punjenje od kačkavalja i šunke se topi u pećnici, dok spolja karabatak zadržava sočnost.
Svaki zalogaj spaja nežno meso, kremast sir i dimljeni ukus šunke i slanine, a dodatak senfa i začina daje im posebnu i neodoljivu aromu.
Odlično se slažu uz pire krompir, salatu ili omiljeni umak, i idealni su za praznične trpeze, proslave ili porodična okupljanja.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: glavno jelo
Porcije/količina: 8 rolovanih karabataka
Vrijeme pripreme: 20 minuta
Vrijeme prženja: 30–35 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: oko 50–55 minuta
Težina: srednje zahtjevno
Sastojci:
- 8 pilećih karabataka, bez kostiju
- 150 g kačkavalja
- 150 g šunke
- 100 g slanine
- 100 g senfa
- so i biber po ukusu
- 1 kašičica karija
- čili po želji
- ulje za prženje
Priprema:
1. korak: Priprema mesa
Karabatake lagano premažite senfom, ali kožicu nemojte skidati. Začinite solju, biberom, karijem i čilijem po želji.
2. korak: Priprema punjenja
Kačkavalj isjecite na šnite, a šunku i slaninu na tanke listiće ili kockice.
Rolovane karabatake možete pripremiti i u pećnici na 200 stepeni oko 25-30 minuta za ravnomerno pečenje bez dodatnog prženja.
3. korak: Rolanje
Punjenje poređajte na svaki karabatak i čvrsto urolajte. Pričvrstite drvenim čačkalicama. Nemojte preterivati sa punjenjem kako ne bi iscurilo.
4. korak: Pečenje/prženje
Premažite rolovane batake senfom. Na gril tiganju zagrijte malo ulja i pržite karabatake sa svih strana na srednje jakoj vatri dok ne dobiju zlatnu boju i ne postanu sočni i mekani.
5. korak: Serviranje
Izvadite čačkalice i poslužite tople.
Ukoliko vam treba još ideja za pripremu mesa za svečanu priliku, pogledajte naš recept za Karađorđevu šniclu sa dimljenim sirom.