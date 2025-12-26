Rolovani pileći karabataci: Jednostavno jelo koje izgleda kao da je iz restorana

Saznajte kako da pripremite jednostavno jelo koje izgleda kao da je iz restorana, po recdeptu za rolovane pileće karabatake.

Izvor: Shutterstock

Rolovani pileći karabataci su sočni, bogato začinjeni i dekorativni, savršeni za svečanu trpezu. Punjenje od kačkavalja i šunke se topi u pećnici, dok spolja karabatak zadržava sočnost.

Svaki zalogaj spaja nežno meso, kremast sir i dimljeni ukus šunke i slanine, a dodatak senfa i začina daje im posebnu i neodoljivu aromu.

Odlično se slažu uz pire krompir, salatu ili omiljeni umak, i idealni su za praznične trpeze, proslave ili porodična okupljanja.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: glavno jelo

Porcije/količina: 8 rolovanih karabataka

Vrijeme pripreme: 20 minuta

Vrijeme prženja: 30–35 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 50–55 minuta

Težina: srednje zahtjevno

Sastojci:

8 pilećih karabataka, bez kostiju

150 g kačkavalja

150 g šunke

100 g slanine

100 g senfa

so i biber po ukusu

1 kašičica karija

čili po želji

ulje za prženje

Priprema:

1. korak: Priprema mesa

Karabatake lagano premažite senfom, ali kožicu nemojte skidati. Začinite solju, biberom, karijem i čilijem po želji.

2. korak: Priprema punjenja

Kačkavalj isjecite na šnite, a šunku i slaninu na tanke listiće ili kockice.

Pečenje u rerni: Rolovane karabatake možete pripremiti i u pećnici na 200 stepeni oko 25-30 minuta za ravnomerno pečenje bez dodatnog prženja.

3. korak: Rolanje

Punjenje poređajte na svaki karabatak i čvrsto urolajte. Pričvrstite drvenim čačkalicama. Nemojte preterivati sa punjenjem kako ne bi iscurilo.

4. korak: Pečenje/prženje

Premažite rolovane batake senfom. Na gril tiganju zagrijte malo ulja i pržite karabatake sa svih strana na srednje jakoj vatri dok ne dobiju zlatnu boju i ne postanu sočni i mekani.

5. korak: Serviranje

Izvadite čačkalice i poslužite tople.

Ukoliko vam treba još ideja za pripremu mesa za svečanu priliku, pogledajte naš recept za Karađorđevu šniclu sa dimljenim sirom.