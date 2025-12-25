logo
Kremasta salata od bijelog luka i susama: Savršeno se slaže uz pečenje i ostale praznične đakonije

Autor N.D. Izvor Stvar ukusa
Evo kako da napravite kremastu salatu od bijelog luka i susama koja se savršeno slaže uz pečenje i ostale đakonije na prazničnoj trpezi.

Salata od susama i bijelog luka recept Izvor: Shutterstock

Kremasta salata od bijelog luka i susama je prava zvijezda praznične trpeze - bogata, aromatična i toliko nježna da se topi u ustima. Savršeno se slaže uz pečenje, mesne đakonije i svjež hljeb, donoseći sofisticiranu notu svakom zalogaju.

Pečeni bijeli luk daje blago slatkastu dubinu ukusa, dok tostirani susam unosi orašastu aromu koja oplemenjuje svako jelo.

Lagano maziva i kremasta, ova salata je pravi izbor kada želite da impresionirate goste i obogatite praznični meni jednostavnim, ali izuzetno ukusnim detaljem.

Sastojci:

  • 3 glavice bijelog luka, oljuštene
  • 180 ml maslinovog ulja
  • 6 kašika susama (oko 60 g)
  • 400 g sitnog sira
  • 2-3 kašike sitno sjeckanog peršuna
  • So i biber po ukusu
  • Mljevena ljuta paprika, po želji

Priprema:

1. korak: Pečenje bijelog luka i susama

U vatrostalnu posudu ili pleh stavite oljuštene čenove bijelog luka, susam i maslinovo ulje. Pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 170 stepeni oko 25–30 minuta, dok bijeli luk ne postane zlatno-smeđ i mekan.

Za dodatnu aromu:

Možete dodati i malo limunovog soka ili narendane korice limuna.

 2. korak: Priprema salate

U većoj posudi pomješajte sir sa seckanim peršunom, dodajte so i biber. Ubacite pečeni bijeli luk i malo ulja iz posude, pa sve izgnječite dok ne dobijete glatku, kremastu smjesu.

3. korak: Serviranje

Salatu prelijte preostalim uljem od pečenja i po želji pospite mljevenom ljutom paprikom. Poslužite uz meze ili pečenje i hljeb.

