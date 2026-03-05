Naučnici napravili solarni panel koji radi i kad pada kiša: Svaka kap proizvodi struju

Naučnici iz Španije razvili su hibridnu solarnu ćeliju koja proizvodi struju iz sunčeve svjetlosti, ali i iz energije kapi kiše.

Španski naučnici sa Instituta ICMS u Sevilji razvili su hibridnu solarnu ćeliju koja istovremeno proizvodi struju iz sunčevog zračenja i mehaničke energije padavina.

Ova tehnologija koristi sloj perovskita za fotonaponski efekat, dok gornji zaštitni sloj od polimera (CFx) koristi triboelektrični efekat za sakupljanje energije kapi.

Glavni cilj istraživača bio je stvaranje uređaja koji maksimalno iskorišćava nestabilne vremenske uslove, pretvarajući svaku kap kiše u koristan električni impuls.

Tehnologija koja ne spava

Izvor: Nano Energy / https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2025.111678

Eksperimentalni uzorci ove nove ćelije pokazali su impresivnu fotonaponsku efikasnost od 17,9%, što je visoka vrednost za ovu vrstu hibridnih sistema. Triboelektrični dio uređaja fascinira snagom: napon otvorenog kola dostiže čak 110 V po kapi, uz maksimalnu gustinu snage od oko 4 mW/m2.

U kombinovanom režimu rada, pri svjetlosti upola manjoj od sunčeve, sistem postiže gustinu struje od 11,6 mA/m2 i napon iz kapi kiše do 12 V.

Specijalni polimer koji prekriva ćeliju ima transparentnost veću od 90%, što omogućava suncu da nesmetano napaja panel dok kiša obavlja svoj dio posla.

Istraživači su već potvrdili funkcionalnost modela tako što je hibridna ćelija uspješno napunila superkondenzator i pokrenula LED traku putem pretvarača. Projekat podržan od strane Evropskog istraživačkog saveta otvara put ka univerzalnim panelima koji će ubrzano puniti baterije čak i tokom potpuno oblačnih dana. Istraživanje je objavljeno u naučnom časopisu Nano Energy.