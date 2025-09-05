Kako danas rade solarni paneli instalirani 80-ih godina? Iznenađujuće dobro, pokazala studija

Solarni paneli instalirani krajem 80-ih i dalje proizvode struju snagom iznad 80%, iako im je garancija bila 25-30 godine. Ipak, jedna stvar sve treba da nas zabrine.

Izvor: Shutterstock

Istraživanje sprovedeno od strane naučnika iz Švajcarske, Austrije i Njemačke pokazalo je da solarni paneli instalirani krajem 80-ih i početkom 90-ih godina prošlog vijeka nastavljaju da rade stabilno i da generišu električnu energiju.

Naučnici su posmatrali šest fotonaponskih sistema instaliranih u Švajcarskoj između 1987. i 1993. godine, u klimatskim zonama koje se kreću od umjerenih dolina do visokoplaninskih istraživačkih stanica. U prosjeku, ti paneli su gubili samo 0,24% snage godišnje. U praksi, većina tih panela i dalje zadržava do 80% svoje snage, što značajno prevazilazi garantni rok od 25-30 godina.

"Ovi podaci pokazuju da solarne ćelije mogu da traju duže nego što se očekivalo i to je važna poruka za fotonaponsku industriju", rekao je za Chemistry World Ebrar Ozkalaj, vodeći autor istraživanja sa Univerziteta primijenjenih nauka i umetnosti u Južnoj Švajcarskoj.

Izvor: EES Solar, Issue 4, 2025, DOI: 10.1039/D4EE01445E

To podsjeća na rezultate dobijene u Francuskoj tokom 2024. godine. Nevladina organizacija Hespul, specijalizovana za obnovljive izvore energije, testirala je najstarije solarne panele u zemlji, instalirane na krovu jedne zgrade 1992. godine. Nakon 31 godine paneli su i dalje radili na oko 80% prvobitnog kapaciteta. U cjelini, ova istraživanja pokazuju da solarni paneli, čak i oni koji koriste zastarjelu tehnologiju staru decenijama, mogu da traju veoma dugo.

Istraživanje koje se bavi dugoročnim radom solarnih panela u Švajcarskoj utvrdilo je da lokacija igra značajnu ulogu. Konkretno, paneli u gradovima na maloj nadmorskoj visini brže se troše, jer površine u takvim gradovima tokom ljeta mogu da dostignu temperature i do 80°C. Stalni ciklusi zagrijavanja i hlađenja opterećuju materijale, što dovodi do lokalizovane korozije i smanjene električne provodljivosti.

U međuvremenu, paneli instalirani u visokoplaninskim oblastima pokazali su se iznenađujuće otpornim na hladnoću. Oni su izloženi intenzivnom UV zračenju i naglim temperaturnim promjenama, ali u celini bolje zadržavaju svoje radne karakteristike od panela instaliranih u nižim predjelima.

Još jedan, podjednako važan aspekt je ono što autori istraživanja nazivaju "specifikacijom materijala". Paneli izrađeni korišćenjem čvrstih inkapsulatora, lijepkova i laminiranih zadnjih slojeva traju mnogo duže. U modulima s početka 90-ih korišćeni su jaki etilen-vinil-acetat inkapsulatori.

Zadnji slojevi su napravljeni od tedlara, a čvrste strukture od stakla i folije. Na primjer, visokoperformantni paneli Siemens SM55-HO imali su čak i različite punilice za poboljšanje efikasnosti, što je doprinelo njihovoj izdržljivosti. Međutim, nisu svi paneli tokom vremena pokazivali iste karakteristike.

Izvor: EES Solar, Issue 4, 2025, DOI: 10.1039/D4EE01445E

Stariji modeli, proizvedeni prije dodavanja UV stabilizatora u spojeve, bili su podložniji promjeni boje i raslojavanju. Drugi su imali defekte u lemnim spojevima, što je takođe smanjivalo njihovu efikasnost.

Solarna energija više nije eksperimentalna i sada čini više od 8% svetske potrošnje električne energije, odnosno oko 70% svih novih kapaciteta obnovljive energije puštenih u rad od 2023. godine. Nalazi istraživanja ukazuju da ušteda kroz smanjenje kvaliteta radi nižih troškova može da bude pogrešan pristup.

"Spisak materijala - sve što ulazi u sastav panela - utiče na performanse, čak i ako je sve proizvedeno u istoj kompaniji", objašnjava Dirk Jordan, specijalista za fotonaponske tehnologije u Nacionalnoj laboratoriji za obnovljivu energiju SAD.

Savremeni fotonaponski moduli prave se od tanjih i jeftinijih materijala. To može smanjiti cijenu solarnih panela, ali u isto vrijeme i skratiti njihov radni vek. Konkretno, u Gudžaratu, u Indiji, mnoge solarne instalacije izgrađene između 2009. i 2013. ozbiljno su oštećene i morale su da budu zamijenjene posle samo 8-12 godina, što je znatno manje od standardnog radnog vijeka od 25 godina. Među razlozima su mikropukotine i loš kvalitet sklapanja, defekti u lemnim spojevima i neadekvatno održavanje.

Stariji paneli podsjećaju da je izdržljivost jednako važna kao i efikasnost. Dugotrajniji paneli znače manje zamjena, niže troškove i manji ugljenični otisak.

Rezultati istraživanja objavljeni su u časopisu EES Solar.

