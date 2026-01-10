logo
Ukinuta TV emisija hrvatskog desničara i neonaciste Velimira Bujaneca

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

Zagrebačka Televizija "Z1" saopštila je da, nakon višegodišnje saradnje, više neće emitovati emisiju "Bujica" koju je vodio krajnji desničar i neonacista Velimir Bujanec.

velimir bujanec Izvor: YouTube/Screenshot

Odluka o obustavi, kako je navedeno, donesena je zbog "nepovoljnih finansijskih okolnosti koje su u znatnoj mjeri povezane sa emitovanjem ove emisije".

"Pravni pritisci uzrokovani nizom sudskih tužbi povezanih sa emitovanjem emisije `Bujica` rezultirali su visokim troškovima, dok je istovremeno još nekoliko sudskih postupaka u toku, a njihov ishod može dodatno finansijski opteretiti poslovanje televizije", navodi se u saopštenju.

Dodaju da je ova medijska kuća na dvije godine isključena iz učešća na javnim konkursima Agencije za elektronske medije, što je, kako tvrde, takođe posljedica emitovanja "Bujice".

U saopštenju se zaključuje da su, "uprkos trudu cijelog tima i podršci publike, ekonomski i drugi uslovi onemogućili dalju realizaciju ovog projekta".

Voditelj "Bujice" Velimir Bujanec jedan je od najekstremnijih aktera hrvatske medijske scene.

Riječ je o krajnjem desničaru koji je javno pozirao u nacističkoj uniformi sa kukastim krstovima i nacističkim obilježjima, prenosi "Indeks".

NJegova emisija je više puta bila sankcionisana zbog govora mržnje, podsticanja na diskriminaciju i kršenje zakona, što je rezultiralo novčanim kaznama i regulatornim mjerama prema televizijama koje su je emitovale.

Bujanec je ranije pravosnažno osuđen zbog posjedovanja kokaina kojim je plaćao prostitutke, prenosi "Indeks".

