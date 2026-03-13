Već instalirana u Dom zdravlja: Gimnazijalci iz Doboja razvili aplikaciju koja čuva vakcine

Aplikacija praćenja temperature i vlažnosti vazduha, koju su razvili učenici dobojske Gimnazije "Jovan Dučić", instalirana je danas u Domu zdravlja u Doboju za potrebe nadzora održavanja hladnog lanca i očuvanja vakcina.

Izvor: Shutterstock

Aplikacija omogućava stalni nadzor, kao i automatsko upozorenje u slučaju pada ili porasta temperature i tako obezbjeđuje blagovremeno reagovanje i sprečava eventualno oštećenje vakcina, saopšteno je iz dobojskog Doma zdravlja.

Aplikaciju "Ersen" /Airsen/ razvili su učenici prvog razreda računarsko-informatičkog smjera Miloš Miljanović i Dušan Cocić, pod mentorstvom nastavnika Mladena Stevanovića.

Dodaje se da će aplikacija biti nadograđena i za slanje obavještenja putem mejla ako su parametri izvan dozvoljenih, te pravljenje izvještaja.

Kontinuirano praćenje temperature je izuzetno važno zbog održavanja hladnog lanca kako bi se zadržala efikasnost i bezbjednost vakcina.

(Srna)