logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Već instalirana u Dom zdravlja: Gimnazijalci iz Doboja razvili aplikaciju koja čuva vakcine

Već instalirana u Dom zdravlja: Gimnazijalci iz Doboja razvili aplikaciju koja čuva vakcine

Autor Dragana Božić
0

Aplikacija praćenja temperature i vlažnosti vazduha, koju su razvili učenici dobojske Gimnazije "Jovan Dučić", instalirana je danas u Domu zdravlja u Doboju za potrebe nadzora održavanja hladnog lanca i očuvanja vakcina.

Gimnazijalci iz Doboja razvili aplikaciju koja čuva vakcine Izvor: Shutterstock

Aplikacija omogućava stalni nadzor, kao i automatsko upozorenje u slučaju pada ili porasta temperature i tako obezbjeđuje blagovremeno reagovanje i sprečava eventualno oštećenje vakcina, saopšteno je iz dobojskog Doma zdravlja.

Aplikaciju "Ersen" /Airsen/ razvili su učenici prvog razreda računarsko-informatičkog smjera Miloš Miljanović i Dušan Cocić, pod mentorstvom nastavnika Mladena Stevanovića.

Dodaje se da će aplikacija biti nadograđena i za slanje obavještenja putem mejla ako su parametri izvan dozvoljenih, te pravljenje izvještaja.

Kontinuirano praćenje temperature je izuzetno važno zbog održavanja hladnog lanca kako bi se zadržala efikasnost i bezbjednost vakcina. 

(Srna)

Tagovi

Doboj gimnazija aplikacija vakcine dom zdravlja

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ