Već instalirana u Dom zdravlja: Gimnazijalci iz Doboja razvili aplikaciju koja čuva vakcine

Aplikacija praćenja temperature i vlažnosti vazduha, koju su razvili učenici dobojske Gimnazije "Jovan Dučić", instalirana je danas u Domu zdravlja u Doboju za potrebe nadzora održavanja hladnog lanca i očuvanja vakcina.
Aplikacija omogućava stalni nadzor, kao i automatsko upozorenje u slučaju pada ili porasta temperature i tako obezbjeđuje blagovremeno reagovanje i sprečava eventualno oštećenje vakcina, saopšteno je iz dobojskog Doma zdravlja.
Aplikaciju "Ersen" /Airsen/ razvili su učenici prvog razreda računarsko-informatičkog smjera Miloš Miljanović i Dušan Cocić, pod mentorstvom nastavnika Mladena Stevanovića.
Dodaje se da će aplikacija biti nadograđena i za slanje obavještenja putem mejla ako su parametri izvan dozvoljenih, te pravljenje izvještaja.
Kontinuirano praćenje temperature je izuzetno važno zbog održavanja hladnog lanca kako bi se zadržala efikasnost i bezbjednost vakcina.
(Srna)