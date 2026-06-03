NATO avion kruži kod ruske teritorije: Baltičko bure baruta, Kalinjingrad ponovo u centru pažnje

Izviđački avion NATO saveza kružio je u blizini ruske eksklave Kalinjingrad, koja se nalazi između Poljske i Litvanije na obali Baltičkog mora, što dodatno pojačava tenzije u regionu.

Izvor: Bernd Feil/M.i.S. / imago stock&people / Profimedia

Izviđački avion NATO saveza kruži u blizini ruske eksklave Kalinjingrada, rekao je izvor iz kontrole vazdušnog saobraćaja EU za državnu novinsku agenciju TASS. Kalinjingrad se nalazi između Poljske i Litvanije duž baltičke obale, prenosi Skaj njuz.

Izvor agencije TASS je rekao da avion koristi litvanski i poljski vazdušni prostor, kao i područje iznad neutralnih voda Baltičkog mora za svoju putanju leta. Rusija je zauzela Kalinjingrad kao ratni pijen u aprilu 1945. godine kada ga je Sovjetska Crvena armija osvojila od nacističke Njemačke.

Kalinjingradska oblast izlazi na Baltičko more, a kopneno se graniči samo sa dve države:

Poljskom na jugu

Litvanijom na sjeveru i istoku

Ovo područje se vijekovima zvalo Kenigsberg (Königsberg) i bilo je istorijski centar Istočne Pruske i srce njemačke kulture (tamo je rođen i slavni filozof Imanuel Kant).

Preokret u Drugom svjetskom ratu : Nakon poraza nacističke Njemačke 1945. godine, Saveznici su podijelili ovu teritoriju. Sjeverni dio, sa gradom Kenigsbergom, pripao je Sovjetskom Savezu

: Nakon poraza nacističke Njemačke 1945. godine, Saveznici su podijelili ovu teritoriju. Sjeverni dio, sa gradom Kenigsbergom, pripao je Sovjetskom Savezu Promjena imena i stanovništva : Nemci su protjerani, grad je naseljen ruskim stanovništvom, a 1946. godine ime je promijenjeno u Kalinjingrad (po sovjetskom funkcioneru Mihailu Kalinjinu)

: Nemci su protjerani, grad je naseljen ruskim stanovništvom, a 1946. godine ime je promijenjeno u Kalinjingrad (po sovjetskom funkcioneru Mihailu Kalinjinu) Raspad SSSR-a: Dok je postojao Sovjetski Savez, ovo nije bio problem jer su Litvanija i Belorusija bile dio iste države. Međutim, kada se SSSR raspao 1991. godine, Litvanija je postala nezavisna, a Kalinjingrad je ostao "odsečeno ostrvo" Rusije

NATO is fortifying an island it sees as one of its most vital frontlines against Putin: Gotland.



Sweden’s largest island is situated in the Baltic Sea, with a population of just 58,000.



But what makes it important is its location: 186 miles from Kaliningrad, Russia’s…pic.twitter.com/iOJ40I922t — Mario Nawfal (@MarioNawfal)June 1, 2026

Kalinjingrad ima ogroman strateški i vojni značaj za Rusiju iz dva glavna razloga: