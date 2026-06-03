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NATO avion kruži kod ruske teritorije: Baltičko bure baruta, Kalinjingrad ponovo u centru pažnje

NATO avion kruži kod ruske teritorije: Baltičko bure baruta, Kalinjingrad ponovo u centru pažnje

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
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Izviđački avion NATO saveza kružio je u blizini ruske eksklave Kalinjingrad, koja se nalazi između Poljske i Litvanije na obali Baltičkog mora, što dodatno pojačava tenzije u regionu.

Nato avion kružio iznad ruske teritorije Izvor: Bernd Feil/M.i.S. / imago stock&people / Profimedia

Izviđački avion NATO saveza kruži u blizini ruske eksklave Kalinjingrada, rekao je izvor iz kontrole vazdušnog saobraćaja EU za državnu novinsku agenciju TASS. Kalinjingrad se nalazi između Poljske i Litvanije duž baltičke obale, prenosi Skaj njuz.

Izvor agencije TASS je rekao da avion koristi litvanski i poljski vazdušni prostor, kao i područje iznad neutralnih voda Baltičkog mora za svoju putanju leta. Rusija je zauzela Kalinjingrad kao ratni pijen u aprilu 1945. godine kada ga je Sovjetska Crvena armija osvojila od nacističke Njemačke.

Kalinjingradska oblast izlazi na Baltičko more, a kopneno se graniči samo sa dve države:

  • Poljskom na jugu
  • Litvanijom na sjeveru i istoku

Ovo područje se vijekovima zvalo Kenigsberg (Königsberg) i bilo je istorijski centar Istočne Pruske i srce njemačke kulture (tamo je rođen i slavni filozof Imanuel Kant).

  • Preokret u Drugom svjetskom ratu: Nakon poraza nacističke Njemačke 1945. godine, Saveznici su podijelili ovu teritoriju. Sjeverni dio, sa gradom Kenigsbergom, pripao je Sovjetskom Savezu
  • Promjena imena i stanovništva: Nemci su protjerani, grad je naseljen ruskim stanovništvom, a 1946. godine ime je promijenjeno u Kalinjingrad (po sovjetskom funkcioneru Mihailu Kalinjinu)
  • Raspad SSSR-a: Dok je postojao Sovjetski Savez, ovo nije bio problem jer su Litvanija i Belorusija bile dio iste države. Međutim, kada se SSSR raspao 1991. godine, Litvanija je postala nezavisna, a Kalinjingrad je ostao "odsečeno ostrvo" Rusije

Kalinjingrad ima ogroman strateški i vojni značaj za Rusiju iz dva glavna razloga:

  • Luka koja se ne zamrzava: Za razliku od Sankt Peterburga, luka Baltijsk u Kalinjingradskoj oblasti se zimi ne zamrzava, što omogućava ruskoj Baltičkoj floti stalni pristup moru
  • Vojno utvrđenje u srcu NATO: Rusija je tamo stacionirala ozbiljno naoružanje, uključujući i raketne sisteme "Iskander" koji mogu da nose nuklearne glave. To je čini ključnom tačkom u geopolitičkom odmeravanju snaga između Rusije i Zapada

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Tagovi

NATO Poljska Rusija

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