Novi incident u vazdušnom prostoru: NATO oborio ukrajinski dron u zemlji EU

U Estoniji je oboren dron za koji se sumnja da je ukrajinski. Ovaj incident dodatno komplikuje situaciju u regionu blizu Rusije.

Vojni avion NATO-a je u utorak oborio dron za koji se čini da je ukrajinskog porijekla u Estoniji, rekao je ministar odbrane baltičke zemlje, Hano Pevkur, za novinski sajt Delfi.

Ovo je najnoviji u nizu incidenata narušavanja vazdušnog prostora u regionu koji se graniči sa Rusijom, piše Rojters.

Od marta je nekoliko ukrajinskih vojnih dronova zalutalo u vazdušni prostor članica NATO-a Finske, Letonije, Litvanije i Estonije koje se sve graniče sa Rusijom, a vlada Letonije je prošle nedjelje podnijela ostavku zbog načina na koji je reagovala na te upade.

NATO nije odgovorio na zahtjev za komentar.

