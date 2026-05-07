Čitaoci reporteri

Uzbuna u NATO zemlji: Ruski dronovi prešli granicu, jedan pao u naftno skladište

Autor H.K.
Letonske oružane snage saopštile su da su dva drona jutros ušla u vazdušni prostor Letonije iz pravca Rusije i srušila se na teritoriji te zemlje.

Letonske oružane snage saopštile su da su dva drona ušla na teritoriju Letonije iz pravca Rusije i jutros se srušila.

Prema navodima vojske, jedan od dronova pao je na skladište nafte u gradu Rezekne, koji se nalazi oko 40 kilometara od granice sa Rusijom, preneo je Rojters.

Lokalni mediji, pozivajući se na policijske izvore, navode da je na lokaciji izbio požar, ali da je ugašen prije dolaska vatrogasaca. Jedinice oružanih snaga, policije i spasilačkih službi takođe su poslate na mjesto pada.

Letonija je u četvrtak ujutru izdala upozorenja o dronovima građanima koji žive uz granicu sa Rusija i zatražila od njih da ostanu u svojim kućama. Sve škole u Rezekne biće zatvorene u četvrtak, saopštile su lokalne vlasti.

Podsjetimo, nekoliko zalutalih ukrajinskih dronova krajem marta pogodilo je Letoniju, kao i njene susjedne zemlje i saveznice iz NATO - Estonija i Litvanija. Jedan od njih sudario se sa dimnjakom elektrane, dok se drugi srušio u zaleđeno jezero i eksplodirao.

