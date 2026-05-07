Uzbuna u NATO zemlji: Ruski dronovi prešli granicu, jedan pao u naftno skladište

Letonske oružane snage saopštile su da su dva drona jutros ušla u vazdušni prostor Letonije iz pravca Rusije i srušila se na teritoriji te zemlje.

Izvor: X/@ltvzinas

Prema navodima vojske, jedan od dronova pao je na skladište nafte u gradu Rezekne, koji se nalazi oko 40 kilometara od granice sa Rusijom, preneo je Rojters.

Lokalni mediji, pozivajući se na policijske izvore, navode da je na lokaciji izbio požar, ali da je ugašen prije dolaska vatrogasaca. Jedinice oružanih snaga, policije i spasilačkih službi takođe su poslate na mjesto pada.

Latvijas teritorijā nokrituši 2 droni; izsludināts gaisa telpas apdraudējums Balvu, Ludzas un Rēzeknes novadā.



Letonija je u četvrtak ujutru izdala upozorenja o dronovima građanima koji žive uz granicu sa Rusija i zatražila od njih da ostanu u svojim kućama. Sve škole u Rezekne biće zatvorene u četvrtak, saopštile su lokalne vlasti.

Iespējams apdraudējums Latvijas gaisa telpā.



Nacionālie bruņotie spēki informē, ka iespējams apdraudējums Latvijas gaisa telpā Balvu un Ludzas novados.



Nacionālie bruņotie spēki kopā ar NATO sabiedrotajiem pastāvīgi monitorē gaisa telpu, lai nodrošinātu spēju nekavējoši reaģēt… — NBS (@Latvijas_armija)May 7, 2026

Podsjetimo, nekoliko zalutalih ukrajinskih dronova krajem marta pogodilo je Letoniju, kao i njene susjedne zemlje i saveznice iz NATO - Estonija i Litvanija. Jedan od njih sudario se sa dimnjakom elektrane, dok se drugi srušio u zaleđeno jezero i eksplodirao.