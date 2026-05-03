Visoke cijene nafte mogu porasti još više ako napadi Kijeva oštete rusku izvoznu infrastrukturu, upozorio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov

Peskovi je istakao da napadi Kijeva na ruska naftna postrojenja mogu dovesti do daljeg rasta cijena nafte.

"Ukoliko dio našeg snabdijevanja naftom ne stigne na tržište, cijene će porasti još više, a već su dostigle nivo od 120 dolara po barelu", rekao je Peskov.

Peskov je napomenuo da je snabdijevanje naftom na svjetskom tržištu već znatno smanjeno zbog dešavanja u Ormuskom moreuzu.

Peskov je na pitanje da prokomentariše odgovor ukrajinskog predsjednika Vladimira Zelenskog na zahtjev Zapada da se izbjegava ciljanje ruskih naftnih postrojenja rekao da ne zna da li je odbio zahtjev Evropljana ili ne.