Zašto Emirati izlaze iz OPEK-a nakon 60 godina? Evo kako će ovaj potez uticati na tržište

Ujedinjeni Arapski Emirati napuštaju OPEK nakon 60 godina, što će značajno uticati na globalno tržište nafte i proizvodne kapacitete.

Izvor: Fadel Senna / AFP / Profimedia

Ujedinjeni Arapski Emirati napustiće Organizaciju zemalja izvoznica nafte(OPEK), decenijama star takozvani kartel najvećih svjetskih proizvođača.

Ovaj potez predstavlja snažan udarac grupaciji i odjeknuće globalnim tržištem nafte u vreme velikih turbulencija izazvanih ratom u Iranu, piše CNN.

Državna novinska agencija UAE-a WAM izvijestila je danas da zemlja planira da istupi iz OPEK-a u petak. Odluka se takođe odnosi i na OPEK+, širu grupu koja uključuje i druge velike proizvođače nafte poput Rusije.

Šta će izlazak iz OPEK-a doneti Emiratima?

U saopštenju agencije navodi se da je odluka usljedila nakon analize "sadašnjih i budućih kapaciteta" UAE-a i da je "utemeljena na našem nacionalnom interesu i posvećenosti da efikasno doprinesemo zadovoljavanju hitnih potreba tržišta".

Izlazak iz OPEK-a, čiji je član od 1967. godine, omogućiće Emiratima, jednom od tri najveća proizvođača u kartelu, da se oslobode nametnutih ograničenja proizvodnje.

Robin Mills, izvršni direktor konsultantske kompanije KatarEnerdži iz Dubaija, objasnio je za CNN da su kvote OPEK-a nedavno ograničavale UAE na 3,2 miliona barela dnevno, dok stvarni kapacitet zemlje iznosi gotovo 5 miliona barela dnevno.

Kakav će biti uticaj na tržišta?

Posljedice povećane proizvodnje nafte iz UAE-a na globalna energetska tržišta kratkoročno će verovatno biti ograničene, s obzirom na to da je Ormuski moreuz i dalje uglavnom zatvoren. Kroz taj moreuz u normalnim okolnostima prolazi veliki deo nafte i prirodnog gasa koje izvoze zalivski proizvođači.

"Ipak, to sugeriše da će globalne zalihe biti veće nego što bi inače bile jednom kada se Ormuski moreuz ponovo otvori“, napisao je u belešci Dejvid Oksli, glavni ekonomista za klimu i sirovine u konsultantskoj kompaniji Kapital Ekonomiks.

"Šira slika je da UAE jedva čeka da ispumpava više nafte", dodao je, ističući da je zemlja poslednjih godina značajno ulagala u proširenje proizvodnih kapaciteta.

Fokus na nacionalne interese

U izjavi na platformi X, ministar energetike UAE-a Suhail Al Mazrouie rekao je da odluka odražava "dugoročne tržišne osnove".

"Ostajemo posvećeni energetskoj bezbjednosti, obezbeđujući pouzdano, odgovorno i niskougljenično snabdjevanje, istovremeno podržavajući stabilna globalna tržišta", dodao je.

Prema podacima samog OPEK-a, članice zajedno čine nešto više od trećine svjetske proizvodnje sirove nafte i 79% ukupnih dokazanih rezervi.

Robert Mogielnicki, direktor konsultantske kompanije Polisfer Advajzori sa sedištem u Parizu, smatra da ova objava odražava "pojačan fokus na nacionalne interese" među zalivskim zemljama.

"Ova odluka pripremala se neko vreme, ali dolazi u ključnom trenutku za Bliski istok i sam OPEK", izjavio je za CNN.

(MONDO)