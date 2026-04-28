Ujedinjeni Arapski Emirati napustili OPEK: Težak udarac usred rastućih tenzija na Bliskom istoku

Istupanje Ujedinjenih Arapskih Emirata iz OPEK-a izaziva velike posljedice za globalnu ekonomiju i dodatno pogoršava situaciju na Bliskom istoku.

Ujedinjeni Arapski Emirati objavili su danas da istupaju iz OPEK-a i saveza OPEK+, zadavši time težak udarac grupi najvećih svjetskih izvoznika nafte u trenutku kada rat sa Iranom izaziva istorijski energetski šok i dodatno potresa globalnu ekonomiju, piše Al Džazira.

Proizvođači nafte iz zemalja Persijskog zaliva, članice OPEK-a, već se suočavaju sa ozbiljnim poteškoćama u otpremi izvoza kroz Ormuski moreuz, usko strateško grlo između Irana i Omana, kojim inače prolazi petina svjetske snabdevenosti sirovom naftom i tečnim prirodnim gasom. Razlog su sve učestalije iranske prijetnje i napadi na trgovačke brodove.

Američki predsjednik Donald Tramp optužio je OPEK da "iskorišćava ostatak svijeta" vještačkim podizanjem ciena nafte.

