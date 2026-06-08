Dvije saobraćajne nezgode na istočnom tranzitu, stvaraju se gužve

Na istočnom tranzitu u Banjaluci dogodile su se dvije saobraćajne nezgode na razmaku od 50 metara.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Na istočnom tranzitu u Banjaluci dogodile su se dvije saobraćajne nezgode na veoma maloj udaljenosti, što je dovelo do otežanog odvijanja saobraćaja i formiranja dugih kolona.

Prvi udes desio se kod zgrade Euroherca, a u njemu su učestvovala dva vozila. Prema informacijama sa terena, na automobilima je pričinjena veća materijalna šteta.

Samo 50-ak metara prije ovog sudara, došlo je do još jedne, blaže saobraćajne nezgode u kojoj su takođe učestvovala dva automobila.

Zbog ove dvije odvojene nesreće koje su se poklopile u gotovo isto vrijeme, na ovoj dionici puta se stvaraju gužve, pa se vozačima savjetuje oprez i strpljenje, ili korištenje alternativnih pravaca.

Za sada još uvijek nije poznato da li je neko od učesnika zadobio povrede u ovim udesima.