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Dvije saobraćajne nezgode na istočnom tranzitu, stvaraju se gužve

Dvije saobraćajne nezgode na istočnom tranzitu, stvaraju se gužve

Autor Haris Krhalić
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Na istočnom tranzitu u Banjaluci dogodile su se dvije saobraćajne nezgode na razmaku od 50 metara.

Policija Izvor: Slaven Petković - Mondo

Na istočnom tranzitu u Banjaluci dogodile su se dvije saobraćajne nezgode na veoma maloj udaljenosti, što je dovelo do otežanog odvijanja saobraćaja i formiranja dugih kolona.

Prvi udes desio se kod zgrade Euroherca, a u njemu su učestvovala dva vozila. Prema informacijama sa terena, na automobilima je pričinjena veća materijalna šteta.

Samo 50-ak metara prije ovog sudara, došlo je do još jedne, blaže saobraćajne nezgode u kojoj su takođe učestvovala dva automobila.

Zbog ove dvije odvojene nesreće koje su se poklopile u gotovo isto vrijeme, na ovoj dionici puta se stvaraju gužve, pa se vozačima savjetuje oprez i strpljenje, ili korištenje alternativnih pravaca.

Za sada još uvijek nije poznato da li je neko od učesnika zadobio povrede u ovim udesima. 

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Tagovi

saobraćajna nezgoda Banjaluka

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