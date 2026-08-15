Tragičan epilog: Ministarstvo potvrdilo da je Dragana Antešević iz Kotor Varoša stradala u požaru kod Omiša

Državljanka BiH Dragana Antešević (34), koja je nestala bježeći od velikog požara kod Omiša, pronađena je mrtva na mjestu požara.

Izvor: nestali.gov.hr

Ministarstvo turizma i sporta i Hrvatska turistička zajednica potvrdili su da je državljanka Bosne i Hercegovine poginula u katastrofalnom požaru na području Omiša i izrazili saučešće njenoj porodici.

Radi se o Dragani Antešević (34) iz Kotor Varoša, koja je radila kao sezonski radnik na području Omiša i nestala je 13. avgusta u Stanićima bježeći od požara. Njeno tijelo je pronađeno na mjestu požara juče ujutru.

Prema informacijama koje su se pojavile nakon njenog nestanka, Anteševićeva je bila u automobilu sa još dvije osobe dok je pokušavala da pobjegne od požara. U jednom trenutku je izašla iz vozila i od tada joj se vodi nestao.

Njena porodica je predala uzorke DNK, a njen suprug je stigao u Hrvatsku.

"Izražavamo iskreno saučešće porodici preminule državljankinje BiH", saopštili su Ministarstvo i Hrvatska turistička zajednica.

Podsjećamo, Dragana je u Hrvatsku otišla kao sezonska radnica, a nestala je 13. avgusta u Stanićima kod Omiša, dok je bježala od velikog požara koji je zahvatio to područje.

Prema informacijama hrvatskih medija, Dragana je tokom požara bila u automobilu sa još dve osobe. Kada ih je požar opkolio, izašli su iz vozila. Za jednu osobu beg je bio koban, jer se našla u vatrenom obruču. Druge dvije žene uspjele su da se spasu, ali su, prema informacijama lokalnog stanovništva, zadobile teške povrede.

U potragu su se uključili policija i pripadnici Hrvatske gorske službe spasavanja, koji su detaljno pretraživali područje na kojem je posljednji put viđena. U međuvremenu je pronađeno tijelo nedaleko od mjesta gdje je pronađen automobil, zbog čega se pojavila sumnja da bi moglo biti reč upravo o Dragani.

Porodica je nadležnim službama dostavila DNK uzorke kako bi se utvrdio identitet pronađene osobe, dok je njen suprug otputovao u Hrvatsku.