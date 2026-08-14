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Američki plan za Gazu na ivici propasti: Trampov izaslanik hitno putuje kod Netanjahua u Izrael

Američki plan za Gazu na ivici propasti: Trampov izaslanik hitno putuje kod Netanjahua u Izrael

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
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Džared Kušner posjetiće Izrael kako bi spasao američki mirovni plan za Gazu. Posjeta slijedi nakon što je Netanjahu odbio povlačenje trupa, zahtijevajući prvo potpuno razoružavanje Hamasa.

Kušner putuje na sastanak s Netanjahuom Izvor: Shutterstock.com/Alexandros Michailidis/Anas-Mohammed/noamgalai

Džared Kušner, izaslanik i zet američkog predsjednika Donalda Trampa, sljedeće nedjelje posjetiće Izrael kako bi pokušao da izgladi razlike između dva saveznika oko američkog plana za Gazu, rekao je izvor iz Trampovog Odbora za mir. Zajedno sa Nikolajem Mladenovom, visokim predstavnikom Odbora za mir, Kušner će otputovati u Izrael i Egipat, ključnu posredničku zemlju u pregovorima.

Do posjete dolazi nakon što je izraelski premijer Benjamin Netanjahu 9. avgusta javno odbacio američki plan od 15 tačaka, koji je krajem jula predstavio Mladenov, a koji predviđa razoružanje palestinske militantne organizacije Hamas i izraelsko povlačenje sa teritorije Gaze.

Iako ga je Hamas prihvatio, Izrael je poručio da će bilo kakvo povlačenje svojih snaga usloviti "stvarnim" razoružanjem islamističkog pokreta. Izvor iz Odbora za mir naznačio je da se Kušner i Mladenov nadaju "konstruktivnim raspravama" o Trampovom sveobuhvatnom mirovnom planu za Gazu, u sklopu kog je u oktobru 2025. proglašen prekid vatre.

Netanjahu: Neće biti povlačenja

To je bila prva prekretnica u sukobu. Izraelski napadi su se od tada smanjili, ali nisu prestali. "Sjedinjene Američke Države i Izrael slažu se u vezi sa željenim ishodom u Gazi, a to je demilitarizovan Hamas", rekao je isti izvor, koji je zatražio da ostane anoniman.

"Saslušaćemo iznete zabrinutosti i razgovarati o sljedećim koracima", dodao je izvor, izražavajući nadu da će pregovori pomoći da se "ubrza" dosadašnji "napredak". Prva verzija plana za Gazu, koju je predstavio Odbor za mir i koju je Hamas prihvatio, uključivala je postepeno izraelsko povlačenje iz velikog dijela Pojasa Gaze.

Međutim, Mladenov je kasnije povukao svoje izjave i rekao da izraelski vojnici neće morati da napuste priobalnu enklavu dok se Hamas u potpunosti ne razoruža. Netanjahu, suočen sa pritiskom zbog neizvjesnih parlamentarnih izbora u oktobru, obećao je da neće biti povlačenja i doveo je u pitanje spremnost Hamasa na razoružanje, tražeći da svoje oružje unište na provjerljiv način.

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Tagovi

hamas Benjamin Netanjahu Džared Kušner SAD Gaza

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